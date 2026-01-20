Gazeteci Barış Terkoğlu'nun Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu hakkındaki "ahmak" davasına ilişkin yazdığı "İmamoğlu'nu ortadan kaldırmaya hazırlanıyorlar”, “Yeni paralel devletin şantaj dosyalar” ve “İmamoğlu kavgası başka bir yere gidiyor” başlıklı üç köşe yazısı nedeniyle eski İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’ın şikayeti üzerine "iftira" suçlamasıyla yargılandığı davanın karar duruşması bugün İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

“GERÇEĞİN PEŞİNDEYİM”

Terkoğlu, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yaparak, dört yıl içinde köşe yazısında anlattığı iddiaları doğrulayan gelişmeler yaşandığını söyledi. Yazısında “ahmak davası”na bakan hâkime baskı yapıldığını aktardığını hatırlatan Terkoğlu, bu dosyanın Yargıtay aşamasında olmasına rağmen iddianamede yer almasını eleştirdi. Anadolu Adliyesi’nde bir başsavcının hâkimlere hukuka aykırı baskı yaptığını yazdıktan sonra ifade için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na çağrılmasının, anlattığı baskıyı dolaylı biçimde doğruladığını savundu. Hâkim Hüseyin Zengin’in ifadesinin alınmamasına ve görev yerinin değiştirilmesine dikkat çeken Terkoğlu, dönemin başsavcısı İsmail Uçar’ın da benzer iddiaları HSK’ye dilekçeyle taşıdığını hatırlattı. “Ben gazeteciyim, gerçeğin peşindeyim” diyen Terkoğlu, hakkındaki davanın kasıtlı açıldığını belirterek beraatini istedi.

“TERKOĞLU GAZETECİLİK FAALİYETİ YÜRÜTTÜ”

Avukatı Enes Ermaner de, dönemin Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Uçar’ın köşe yazısında isminin açıkça yazılmadığını, yalnızca baş harfleriyle kodlandığını ve bu nedenle müvekkilinin kasıt ya da kötü niyetinin bulunmadığını söyledi. Buna rağmen re’sen soruşturma başlatılmasını eleştiren Ermaner, Terkoğlu’nun gazetecilik faaliyeti yürüttüğünü, yazının olgusal temele ve kamu yararına dayandığını vurguladı. Suçlamanın “yanlış haber” iddiasına dayandığını belirten Ermaner, müvekkilinin kaynağından aldığı bilgiyi görünür gerçekliğe uygun biçimde aktardığını savunarak beraat talep etti.

TERKOĞLU’NA 1 YIL 15 GÜN HAPİS CEZASI

Hakim, Barış Terkoğlu’nu “iftira” suçlamasıyla 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Ceza, iki yıl denetim şartıyla ertelendi.