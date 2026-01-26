Araştırmacı Tarihçi yazar Murat Bardakçı, Süleyman Şah Türbesi’nin 2015’teki “Şah Fırat” operasyonu öncesinde Ankara’dan kendileriyle temas kurulduğunu yazdı. Bardakçı, bugün gelinen noktada türbenin yeniden Caber Kalesi’ne taşınma zamanının geldiğini savunurken; geçmişte ise Ahmet Davutoğlu adına geldiklerini söyleyen bürokratların “Nakle karşı çıkarsanız tek bir askerimizin burnu bile kanasa vicdanî sorumluluk size ait olur” mesajını ilettiğini, kendileri ve Erhan Afyoncu’nun da bu uyarı sonrası “Peki” dediğini aktardı.



Murat Bardakçı, Habertürk’te yayımlanan yazısında hem 2015’teki “Şah Fırat” operasyonu öncesinde Ankara’dan gelen temasın ayrıntılarını aktardı hem de güncel tabloya ilişkin dikkat çekici bir öneri sundu. Bardakçı’ya göre Süleyman Şah’ın yolculuğu artık son bulmalı; kemikleri Caber Kalesi’ne, suların ulaşmadığı bölgeye taşınmalı ve TİKA eliyle yeni bir türbe inşa edilmeli.

Bardakçı, o günlerde Prof. Dr. Erhan Afyoncu ile birlikte yaptıkları programda “Mezarın bulunduğu yer Türk toprağıdır, her hâlükârda bu toprağı korumamız şarttır” diyerek nakle karşı çıktıklarını da hatırlattı.

ANKARA’DAN TEMAS: “BAŞBAKAN GÖNDERDİ” MESAJI

Bardakçı’nın köşe yazısında aktardığına göre, Ankara’da “önemli pozisyonda” bulunan bir bürokrat kendisini aradı ve acil görüşmek istedi. Randevuya bir başka meslektaşıyla birlikte gelen bürokratlar, zamanın Başbakanı Ahmet Davutoğlu tarafından gönderildiklerini söyleyerek türbenin bulunduğu bölgede tehditlerin arttığını, çok sayıda silahlı grubun faaliyet gösterdiğini ve “büyük gizlilik içerisinde bir operasyon” planlandığını dile getirdi.

“Nakle karşı çıkarsanız… vicdanî sorumluluk size ait olur”

Görüşmenin en dikkat çeken kısmı, Bardakçı’nın “asıl mesaj” diye aktardığı uyarı oldu. Bardakçı, bürokratların kendilerine şu ifadeyi ilettiğini yazdı:

“Nakle karşı çıktığınız takdirde tek bir askerimizin burnu bile kanasa, vicdanî sorumluluk size ait olur.” Bardakçı ayrıca, bu uyarının devamında Davutoğlu’nun talebinin de açık biçimde aktarıldığını belirterek, “Başbakan bu konuda aleyhte yayın yapmamanızı rica ediyor” denildiğini kayda geçirdi.

‘’ÇÂRESİZ “PEKİ” DEDİK!’’

Bardakçı, bu uyarıların ardından yayın tavırlarının fiilen değiştiğini şu cümleyle anlattı: “Önümüze konan bu ihtimaller, hele işin içine bir de ‘vicdanî sorumluluk’ girince söz söylememiz ne mümkün? Çâresiz ‘Peki’ dedik!”

Bardakçı, yazısının devamında ise sahadaki şartların ve Suriye’deki güç dengesinin değiştiğini savunarak, Sülayman Şah Türbesinin yeniden taşınması gerektiğini ifade etti. Ancak Bardakçı’ya göre defin işlemi Caber Kalesi’nin içinde, Selçukî dönem minaresi yakınına yapılmalı; türbe de TİKA eliyle yeniden inşa edilmeli. Bardakçı, bu adımın Türkiye’nin “tarihî sorumluluğunu” yerine getirmesi anlamına geleceğini ifade etti.