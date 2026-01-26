250 bin TL’nin mevduat faizi kazancı sil baştan değişti: Bankalarda rekabet kızıştı

Yüksek Faiz Oranı Sunan Bankalar (%40 ve Üzeri)

DenizBank (Kaptan Hesap): Yüzde 44,50 faiz oranı sunuyor. Ancak bu oran 1-90 gün arası vadeler için geçerli bir hoş geldin oranı olduğu belirtildi.

Anadolubank (Renkli Hesap): Yüzde 44,00 faiz oranı ile dikkat çekiyor. 1.000 TL ile 5.000.000 TL arasındaki bakiyeler için görüntülü görüşme ile müşteri olanlara özel olduğu aktarıldı.

HSBC (Modern Hesap): Yüzde 43,50 faiz oranı sunuyor. Bu oran üzerinden yapılan hesaplamada 32 günlük net kazanç 7.986,81 TL olarak belirtildi.