Son dönemde mevduat faizlerindeki yükseliş ivme kazandı. Bankalar, yeni müşteri kazanmak ve likiditeyi artırmak amacıyla faiz oranlarını yüzde 44,50 seviyesine kadar yükseltti. İşte 250 bin TL’nin getirisine dair banka banka güncel rakamlar.
250 bin TL’nin mevduat faizi kazancı sil baştan değişti: Bankalarda rekabet kızıştı
Bankaların mevduat faiz oranları güncellenmeye devam ediyor. Bankalar, yeni müşteri kazanmak ve likiditeyi artırmak amacıyla faiz oranlarını yüzde 44,50 seviyesine kadar geldi. Peki bankaların mevduat faiz kazançları neler? Yeniçağ olarak 250 bin TL’nin mevduat faizi kazancını ortaya çıkardık.Derleyen: Süleyman Çay
Tasarruflarını Türk Lirası mevduatta değerlendirmek isteyen yatırımcılar için bankalar arasındaki "faiz yarışı" yeni bir boyuta taşındı. Güncellenen verilere göre, bazı bankalar dijital kanallara özel sundukları oranlarla mevduat getirisinde rekor seviyelere ulaştı.
BANKA MEVDUAT FAİZ ORANLARI VE KAZANÇ DETAYLARI
Görsellerde yer alan verilere göre, yaklaşık 250.000 TL tutarındaki ana para için bankaların sunduğu güncel faiz oranları ve net getiri bilgileri şu şekildedir:
Yüksek Faiz Oranı Sunan Bankalar (%40 ve Üzeri)
DenizBank (Kaptan Hesap): Yüzde 44,50 faiz oranı sunuyor. Ancak bu oran 1-90 gün arası vadeler için geçerli bir hoş geldin oranı olduğu belirtildi.
Anadolubank (Renkli Hesap): Yüzde 44,00 faiz oranı ile dikkat çekiyor. 1.000 TL ile 5.000.000 TL arasındaki bakiyeler için görüntülü görüşme ile müşteri olanlara özel olduğu aktarıldı.
HSBC (Modern Hesap): Yüzde 43,50 faiz oranı sunuyor. Bu oran üzerinden yapılan hesaplamada 32 günlük net kazanç 7.986,81 TL olarak belirtildi.
VakıfBank (ARI Hesap): Yüzde 43,00 faiz oranı ile günlük vadeli hesap imkanı sunuyor. Net kazancı 7.775,34 TL.
Fibabanka (Kiraz Hesap): Yüzde 43,00 faiz oranı sağlamaktadır. 32 günlük net kazancı 7.893,62 TL.
Yapı Kredi (Sınırsız Hesap): Yüzde 43,00 faiz oranı ile net 6.946,39 TL kazanç sunuyor.
ING (Turuncu Hesap): Yüzde 42,50 faiz oranı ile günlük kazanç sağlar. Net getirisi 6.864,41 TL oldu.
GetirFinans (Günlük Vadeli): Yüzde 42,00 faiz oranı sunar. Net kazancı 6.185,42 TL olarak hesaplandı.
DenizBank (E-Mevduat): Standart vadeli hesapta yüzde 40,75 faiz oranı ile 7.368,49 TL net kazanç sağlıyor.
QNB (E-Vadeli Mevduat): Yüzde 40,50 faiz oranı sunmakta ve 7.323,29 TL net getiri veriyor.
Akbank (Vadeli TL Hesabı): Yüzde 40,00 faiz oranı ile 7.232,88 TL net kazanç sunuyor.
Garanti BBVA & Ziraat Bankası: Her iki banka da %39,00 faiz oranı sunmakta ve net 7.052,05 TL kazanç sağlıyor.
N Kolay (Bono): Yüzde 39,00 faiz oranı ile bono ürünü sunmaktadır. Bu oran 1-540 gün aralığında geçerli.
Enpara.com & GetirFinans (Vadeli): Yüzde 38,00 faiz oranı ile 6.871,23 TL net kazanç sağlıyor.
Odea (Yeni Vadeli Mevduat): Yüzde 37,50 faiz oranı ile 6.780,82 TL net getiri sunuyor.
Türkiye İş Bankası: Yüzde 37,00 faiz oranı sunmakta ve net 6.690,41 TL kazanç sağladı.
Şekerbank & Ziraat Katılım: Yüzde 36,00 faiz/getiri oranı sunmaktadır. Şekerbank için net kazanç 6.509,59 TL olarak belirlendi.
Halkbank (E-Mevduat): Yüzde 34,00 faiz oranı ile listelenen bankalar arasında en düşük oranı sunmakta olup net kazancı 6.147,95 TL oldu.