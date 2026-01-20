ABD’nin istediğinin Suriye’de olacağının tüm dünya tarafından görüldüğüne dikkat çeken Kutlu Parti Genel Başkanı Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, “Suriye’de çatışmalar devam ederken, İran’da da olaylar başladı. İran’daki olaylara özellikle dikkat edilmesi önemli. Türkiye’ye 2001 yılından bu yana mülteci geliyor. Bu gelenlerin ne yapacakları belli değil. Bu noktaya bu aşamada özellikle dikkat edilmeli” dedi.

Suriye’de ve bölgede İsrail ve ABD’nin istediğinin olacağının çok net anlaşıldığını kaydeden Halaçoğlu, “Suriye’ye görüşmeye giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın basın toplantısında olanlar ortada. Fidan, Gazze’de yaşananları analiz ederken birden sözü kesildi. Bu detay önemliydi. Bunun anlamı Filistin’in İsrail’in kontrolünde olduğunu göstermesi anlamına geliyordu bir bakıma. Bölgede Suriye dahil ABD ve İsrail’in istediği oluyor. Suriye’de terörist YPG güçleri ile Şam yönetimi arasında ateşkes YPG terör örgütünün istediklerini almasından sonra oldu. Bu da açık bir gösterge” diye konuştu.

Terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye’de artık devletleşme aşamasında olduğunu dile getiren Halaçoğlu, “Bundan sonra Suriye’nin kuzey doğusu ile Kuzey Irak birleşecek ve Kürt devleti oluşmaya başlayacak. Bu oluşumun önünü açıldığı sırada İran’da hareketler başladı. Öte yandan YPG Fırat’ın doğusunda kendi yapılanmasını kurarken Türkiye’nin uluslararası antlaşmalar ile güvence altında olan Caber kalesindeki Süleyman Şah türbesinin bulunduğu toprağa da sahip çıkılması gerekiyor” dedi.

İran’daki olayların benzerlerinin Türkiye’de de olabileceği uyarısını yapan Halaçoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

”İran’da son başlayan hareketlere özellikle dikkat etmek gerekiyor. Bu hareketleri benzerleri her an için Türkiye’de de olabilir. Türkiye 2001 yılından bu yana yaklaşık 24 senedir göç alıyor. Gelenlerin hala kim olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Bunların benzer kitlesel eylemleri başlatacağı ya da en ufak bir olayda yaşananların büyümesine sebebiyet vereceği unutulmamalı. Tarihte fazla göç alan birçok ülkenin dağıldığını gösteren çok örnek var.”

Türkiye’de başlatılan yeni çözüm süreci ile birlikte Türkiye’nin kazanımlarına ilişkin belirsizliğin olduğunu da ifade eden Halaçoğlu, “Başlatılan bu çözüm sürecinin şu ana kadar ki en somut sonucu Kürt milliyetçiliğinin artması oldu maalesef. Daha önce olmadığı kadar Kürt milliyetçiliği arttı. Bunu büyükşehirlerimizde ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki illerimizde gözlemleyebiliyoruz. Bu Türkiye açısından toplumsal bütünlük ve gelecek açısından olumlu bir gelişme değil. Süreci başlatanların bunu hesabını nasıl verecekler bilemiyorum. Türkiye için çok üzücü bir tablo ile karşı karşıyayız” diye konuştu.