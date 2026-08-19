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Fenerbahçe’nin yolları ayırmak istediği 31 yaşındaki Hırvat kalecisi Dominik Livakovic ile ilgili önemli bir transfer gelişmesi yaşandı.

BARCELONA İDDİASI

TRT Spor’da yer alan habere göre İspanyol devi Barcelona, Hırvat kaleciye talip oldu. İddialara göre Katalan ekibi Fenerbahçe’ye teklif yapmaya hazırlanıyor. Livakovic’i güvenli bir alternatif olarak gören Barcelona, transferi tamamlamak istiyor.

TEKLİF BELLİ OLDU

Dominik Livakovic ile ilgilenen Barcelona, deneyimli kaleciyi bonservisiyle kadroya katıp farklı bir takıma kiralamak istiyor. Fenerbahçe’nin Hırvat kaleciyi elinden çıkarmayı planlarken önemli bir bonservis bedeli elde etmek istediği öğrenildi.

Oyuncunun 2 yıllık daha sözleşmesi bulunurken, geçtiğimiz sezonu Dinamo Zagreb’de kiralık olarak geçirdi.