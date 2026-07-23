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Barcelona, yeni sezon öncesindeki transfer çalışmalarını sürdürürken hücum hattına önemli bir takviye yaptı.

Katalan devi, Borussia Dortmund forması giyen Karim Adeyemi'nin transferi konusunda Alman kulübüyle anlaşmaya varıldığını resmen duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki futbolcunun 2031 yılına kadar geçerli sözleşmeye imza attığı belirtildi.

HÜCUM HATTINA ÇOK YÖNLÜ TAKVİYE

18 Ocak 2002'de Almanya'nın Münih kentinde dünyaya gelen Adeyemi, hücum hattındaki çok yönlülüğüyle dikkat çekiyor.

Her iki kanatta ve santrfor pozisyonunda görev yapabilen Alman futbolcu, hızı ve sol ayağını etkili kullanmasıyla öne çıkıyor.

HANSI FLICK İLE YENİDEN BULUŞTU

Adeyemi transferiyle birlikte Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick ile yeniden bir araya geldi.

Flick, genç futbolcu Salzburg forması giyerken ona Almanya Milli Takımı'nda ilk kez forma şansı veren isim olmuştu. İkili, yaklaşık beş yıl sonra bu kez Barcelona çatısı altında yeniden birlikte çalışacak.

DORTMUND'DA ÖNEMLİ TECRÜBE KAZANDI

Son dört sezondur Borussia Dortmund'da forma giyen Adeyemi, Bundesliga ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde önemli deneyim kazandı.

Genç yıldız, kariyerinde Şampiyonlar Ligi'nde 48 maça çıktı. Bunların 37'sini Borussia Dortmund, 11'ini ise Salzburg formasıyla oynadı.

KARİYERİNDE YENİ SAYFA AÇIYOR

Dünya Kupası elemelerinde Almanya Milli Takımı'nın önemli isimlerinden biri olmasına rağmen turnuva kadrosunda yer alamayan Adeyemi, yeni sezonda Barcelona formasıyla kendini yeniden kanıtlamayı hedefliyor.