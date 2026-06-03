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Silahlı bir şüphelinin içerideki çok sayıda kişiyi rehin alması üzerine Amerikan güvenlik güçleri bölgede kırmızı alarma geçti. Özel müdahale ekiplerinin kuşattığı banka çevresindeki çok sayıda bina tedbir amacıyla tahliye edildi.

OLAY BOMBA İHBARIYLA ORTAYA ÇIKTI

Bölgede büyük paniğe neden olan olay, California eyaletine bağlı Bakersfield kentindeki Chase Bank şubesinde meydana geldi. Halktv'nin haberine göre, yetkililerin verdiği bilgilere göre rehine krizi, yerel saatle 13.00 sıralarında emniyet birimlerine gelen bir bomba ihbarı üzerine ortaya çıktı.

İhbarın ardından hızla belirtilen banka şubesine ulaşan polis ekipleri, içeride bulunan bir şüphelinin kapıları kilitleyerek çok sayıda insanı rehin tuttuğunu tespit etti.

GENİŞ ÇAPLI OPERASYON SÜRÜYOR: 2 REHİNE SERBEST BIRAKILDI

Olay yerine ulaşan özel müdahale birimleri ve polis ekipleri bankanın çevresini tamamen kuşatarak geniş çaplı bir operasyon başlattı. Güvenlik güçleri, içerideki zanlıyı ikna etmek üzere hızlıca bir müzakere süreci başlattı.

Yapılan yoğun görüşmeler sonucunda şüpheli, rehin tuttuğu kişilerden iki tanesini serbest bıraktı.

Polis kaynakları, içeride tutulmaya devam edilen diğer rehinelerin sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Olaya müdahale eden yetkililer, şüphelinin motivasyonu ve eylemin arka planına ilişkin soruşturmanın sürdüğünü, müzakerelerin kansız sonuçlanması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti.

ÇEVRE İŞ YERLERİ VE BİNALAR BOŞALTILDI

Rehine krizinin tehlikeli boyutu ve ilk ihbarın "bomba" bağlantılı olması nedeniyle güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Bankanın bulunduğu caddedeki tüm yollar trafiğe kapatılırken, olası patlama veya çatışma riskine karşı çevre dükkanlar, iş yerleri ve binalar polis tahliye ekiplerince tamamen boşaltıldı. Bölgeye giriş ve çıkışlar kalın bir güvenlik çemberiyle sınırlandırıldı.