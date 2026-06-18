BARAN YALÇIN / ÖZEL HABER / YENİÇAĞ

Cumhuriyet Savcısı Baki Yiğit Çakmakkaya, son dönemde İBAN ve banka hesabı üzerinden yapılan dolandırıcılıkla ilgili yurttaşları uyardı.

Suç örgütleri ve dolandırıcılık suçu işleyen kişilerin elde ettikleri haksız kazancın izlerini kaybettirmek amacıyla başkalarına ait banka hesaplarını ve kredi kartlarını kullandıklarını belirten Çakmakkaya, dolandırıcıların yöntemlerinden bahsederek vatandaşların bu tuzaklara düşmemesi gerektiğini belirtti.

Dolandırıcıların hesabında bloke bulunduğu, kişinin işe alınacağı, burs vaadi gibi çeşitli aldatmacalarla yurttaşları kandırıp banka hesapları ve İBAN’ları topladığını ifade eden Çakmakkaya, bu yöntemle kara parayı hesaplar üzerinden aktarıp yapılan işten haberi olmayan yurttaşların dolandırıcı konumuna düşürüldüğünden bahsetti.

Çakmakkaya, “Dolandırıcılar, kendilerini hâkim, polis, savcı gibi tanıtarak mağdurları korkutarak ve yanıltarak belirli hesaplara para göndermeyi sağlamakta; daha sonra bu paraları kiraladıkları İBAN hesapları ile kripto varlıklar üzerinden veya farklı banka hesapları üzerinden alarak izlerini kaybettirmektedirler. Bu süreçte hesabı kullanılan kişi ilk ulaşılabilen kişi haline gelmektedir. Kolay para kazanma, komisyon elde etme gibi vaatlere kanan üçüncü kişiler, bilinçli şekilde hareket ederek suç gelirlerinin aklanması suçuna iştirak ederken, bazı kişiler suçun anlamını tam bilmeden hesap veya kart bilgilerini üçüncü kişilere vermektedirler. Bir kısım yurttaş kandırılarak hesap ve kart bilgilerini vermektedir” ifadelerini kullandı.

Özellikle gençlerin ve öğrencilerin hedef alındığını belirten Çakmakkaya, “Hesabını kısa süreliğine kullanabilir miyim? Komisyon kazanacaksın. Acil para transferi yapmak gerekiyor.” gibi teklifler, öğrencilerin, özellikle 18-19 yaşındaki kişilerin hesapları kullanılarak dosyaların tarafı olmasına sebebiyet vermektedir. Teknolojik gelişmeler hayatın her alanını dönüştürürken, bu ortaya çıkan yeni suç tipi de artık yasada yeni bir düzenleme yapılması gereğini doğurmuştur. Yani bu kişilerin sadece dolandırıcılık suçundan cezalandırılması değil, kredi kartı ve banka kartı verilirken eğitim verilmesi gerekiyor. Bu konuda TCK’nın 282. maddesinde değişiklik yapılarak banka hesaplarının ve kredi kartlarının kullandırılması ibaresinin açıkça eklenmesini veya alternatif olarak TCK’nın 245. maddesinin yeniden düzenlenerek banka hesaplarının ya da kredi kartlarının kötüye kullandırılması şeklinde bir düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.