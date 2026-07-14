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Kaynak: AA

Bangladeş resmi haber ajansı BSS'nin aktardığı bilgilere göre, Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Shama Obaed Islam, basın mensuplarına yaptığı açıklamada eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid’in hukuki durumuna değindi. Shama, Hasina’nın Hindistan’dan ülkeye dönerek teslim olması durumunda yürürlükteki yasal mevzuatın tavizsiz bir şekilde uygulanacağını vurguladı.

Eski başbakanın nerede teslim olduğunun bir önem taşımadığını belirten Shama, "Hindistan'da veya Bangladeş'te teslim olması fark etmiyor. Her halükarda Hasina ilk olarak tutuklanarak burada cezaevine gönderilecek." ifadesini kullandı.

Hasina’nın ülkeye geri getirilmesi için diplomatik kanalların etkin biçimde çalıştırıldığını ifade eden Shama, yürürlükteki ikili anlaşmalar kapsamında Hindistan’a resmi iade başvurusunun yapıldığını da sözlerine ekledi.

Diğer taraftan Şeyh Hasina, haziran ayı sonunda Hindistan merkezli NDTV kanalına verdiği demeçte, hakkındaki idam kararının "hukuka aykırı, anayasal dayanaktan yoksun ve siyasi amaçlı bir sürecin sonucu" olduğunu iddia etmişti. Hasina, 2024 yılındaki kitlesel protestolar sırasında ayrılmak zorunda kaldığı ülkesine bu yıl içinde geri döneceğini beyan etmişti.

Bangladeş'te Temmuz 2024'te, 1971 Bağımsızlık Savaşı kahramanlarının yakınlarına kamuda kontenjan ayrılması kararına karşı öğrencilerin öncülüğünde büyük protesto gösterileri başlamıştı. Şiddet olaylarının tırmanması üzerine Başbakan Şeyh Hasina, askeri helikopterle resmi konutundan ayrılarak Hindistan'a sığınmış, hemen ardından protestocular başbakanlık sarayını basmıştı.

Yaşanan bu siyasi krizin ardından Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos 2024'te yemin ederek geçici hükümetin başına geçmişti. Geçici yönetim dönemini noktalamak amacıyla bu yıl 12 Şubat'ta düzenlenen genel seçimlerde ise Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) sandıktan zaferle çıkarak iktidara gelmişti.

Şeyh Hasina, protesto gösterilerinde yaşanan can kayıplarının baş sorumlusu ilan edilerek Kasım 2025'te gıyabi yargılama sonucunda idam cezasına çarptırılmıştı. Eski başbakanın ayrıca yolsuzluk suçlamaları nedeniyle de kesinleşmiş hapis cezaları bulunuyor.