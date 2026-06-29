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Kaynak: AA

Bangladeş’te etkisini sürdüren kızamık salgını, özellikle çocuklar arasında ciddi can kayıplarına yol açmaya devam ediyor. Sağlık yetkililerinin açıkladığı son verilere göre, son 24 saatte 4 çocuğun daha kızamık şüphesiyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 712’ye ulaştı.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Bangladeş Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (DGHS), ülke genelinde salgının hız kesmeden yayıldığını duyurdu.

VAKA SAYISI 99 BİNİ GEÇTİ

Açıklamada, son 24 saat içinde 941 yeni şüpheli kızamık vakasının tespit edildiği belirtilirken, toplam şüpheli vaka sayısının 99 bin 207’ye yükseldiği kaydedildi.

10 Nisan’dan bu yana kızamık şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi sayısı 82 bin 844 olurken, bunların 79 bin 152’sinin tedavi edilerek taburcu edildiği bildirildi.

ACİL AŞILAMA KAMPANYASI BAŞLATILMIŞTI

Bangladeş hükümeti, 7 Nisan’da çok sayıda çocuğun hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde acil aşılama kampanyası başlatma kararı almıştı. Yetkililer, aşılama çalışmalarının salgının kontrol altına alınmasında kritik rol oynadığını vurguluyor.

KIZAMIK NEDEN BU KADAR TEHLİKELİ?

Uzmanlara göre kızamık, özellikle bağışıklık sistemi zayıf çocuklarda pnömoni ve ensefalopati gibi ciddi komplikasyonlara yol açabiliyor. Dünya genelinde aşıyla önlenebilir hastalıklar arasında yer alan kızamık, halen çocuk ölümlerinin başlıca nedenlerinden biri olmaya devam ediyor.

Yetkililer, salgının yayılmasını önlemek için aşılama oranlarının artırılması gerektiğine dikkat çekiyor.