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Kaynak: AA

Yangın, Bangkok'un Chatuchak bölgesinde bulunan bir eğlence mekanında yerel saatle 00.00 sıralarında çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederken içeride bulunanları tahliye etmek için çalışma başlattı.

CAN KAYBI 27'YE YÜKSELDİ

Olay yerine gelen Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, yaptığı açıklamada ilk belirlemelere göre yangında 27 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda yaralının ise çevredeki hastanelere kaldırıldığını açıkladı.

Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için geniş çaplı soruşturma başlatıldığını bildirdi.