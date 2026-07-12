Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Yeni anket ANK-AR'dan: Vatandaşların yüzde 56,5’i aynı yanıtı verdi

Yeni anket ANK-AR'dan: Vatandaşların yüzde 56,5’i aynı yanıtı verdi

ANK-AR Araştırma yeni anketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile muhalefet adaylarını yarıştırdı. Ankette en dikkat çeken noktalardan biri de vatandaşların yüzde 56,5 ile aynı yanıtı vermesi oldu. İşte gündem olan anket sonuçları...

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
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Yeni anket ANK-AR'dan: Vatandaşların yüzde 56,5’i aynı yanıtı verdi - Resim: 1

Vatandaşlar anket firmalarının sonuçlarını merakla takip etmeye devam ederken ANK-AR Araştırma ve Danışmanlık tarafından gerçekleştirilen yeni anket, seçmenin ekonomi, siyaset ve olası seçim senaryolarına ilişkin değerlendirmelerini ortaya çıkardı.

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Yeni anket ANK-AR'dan: Vatandaşların yüzde 56,5’i aynı yanıtı verdi - Resim: 2

Cumhuriyet'in haberine göre 18 yaş ve üzeri 2 bin 4 kişiyle yüz yüze görüşme yöntemiyle yapılan yeni ankette hata payı yüzde 2,19 olarak açıklandı.

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Yeni anket ANK-AR'dan: Vatandaşların yüzde 56,5’i aynı yanıtı verdi - Resim: 3

Anket sonuçlarına göre ekonomik sorunlar seçmenin temel gündemindeki yerini korurken, erken seçim talebi de dikkat çeken başlıklardan biri oldu.

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Yeni anket ANK-AR'dan: Vatandaşların yüzde 56,5’i aynı yanıtı verdi - Resim: 4

SEÇMENİN YÜZDE 84'Ü EKONOMİNİN KÖTÜ YÖNETİLDİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR

Yeni ankette katılımcılara Türkiye ekonomisinin yönetimine ilişkin değerlendirmeleri soruldu.

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Yeni anket ANK-AR'dan: Vatandaşların yüzde 56,5’i aynı yanıtı verdi - Resim: 5

Katılımcıların yüzde 83,4’ü ekonominin kötü yönetildiğini belirtirken, ekonominin iyi yönetildiğini düşünenlerin oranı yüzde 11,8’de kaldı.

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Yeni anket ANK-AR'dan: Vatandaşların yüzde 56,5’i aynı yanıtı verdi - Resim: 6

Ekonomiye yönelik olumsuz beklentiler kişisel yaşam değerlendirmelerine de yansıdı. Katılımcıların yüzde 57,6’sı önümüzdeki üç ay içinde ekonomik zorluk yaşayacağını düşündüğünü ifade etti.

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Yeni anket ANK-AR'dan: Vatandaşların yüzde 56,5’i aynı yanıtı verdi - Resim: 7

ERKEN SEÇİM İSTEYENLERİN ORANI YÜZDE 56,5

Ankette seçmenlere, “Sizce erken seçim yapılmalı mı?” sorusu yöneltildi.

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Yeni anket ANK-AR'dan: Vatandaşların yüzde 56,5’i aynı yanıtı verdi - Resim: 8

Katılımcıların:

Yüzde 56,5’i “evet”
Yüzde 34,1’i “hayır”
Yüzde 9,4’ü kararsızım yanıtını verdi.

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Yeni anket ANK-AR'dan: Vatandaşların yüzde 56,5’i aynı yanıtı verdi - Resim: 9

Erken seçim talebinin CHP, İYİ Parti ve Zafer Partisi seçmenlerinde daha yüksek olduğu, AK Parti ve DEM Parti seçmenlerinde ise “hayır” yanıtının öne çıktığı belirtildi.

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Yeni anket ANK-AR'dan: Vatandaşların yüzde 56,5’i aynı yanıtı verdi - Resim: 10

ÖZGÜR ÖZEL LİDERLİĞİNDEKİ CHP İLK SIRADA

Araştırmada farklı CHP yönetimi senaryolarına göre milletvekili seçim tercihleri de ölçüldü.

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Yeni anket ANK-AR'dan: Vatandaşların yüzde 56,5’i aynı yanıtı verdi - Resim: 11

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra Özgür Özel’in CHP Genel Başkanı olarak devam ettiği senaryoda CHP’nin oy oranı yüzde 34,8 olarak hesaplandı.

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Yeni anket ANK-AR'dan: Vatandaşların yüzde 56,5’i aynı yanıtı verdi - Resim: 12

Bu tabloda:

CHP: Yüzde 34,8
AK Parti: Yüzde 27,5
DEM Parti: Yüzde 9,3
MHP: Yüzde 8,2
İYİ Parti: Yüzde 5,3 olarak ölçüldü.

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Yeni anket ANK-AR'dan: Vatandaşların yüzde 56,5’i aynı yanıtı verdi - Resim: 13

KILIÇDAROĞLU SENARYOSUNDA AK PARTİ ÖNE ÇIKTI

Ankette Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Başkanı olduğu senaryo da soruldu.

Bu durumda:

AK Parti: Yüzde 30,9
DEM Parti: Yüzde 13,5
CHP: Yüzde 13,1
İYİ Parti: Yüzde 13 oranında oy aldı.

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Yeni anket ANK-AR'dan: Vatandaşların yüzde 56,5’i aynı yanıtı verdi - Resim: 14

Bu senaryoda kararsız seçmen oranının yüzde 25,9’a yükseldiği görüldü.

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Yeni anket ANK-AR'dan: Vatandaşların yüzde 56,5’i aynı yanıtı verdi - Resim: 15

ÖZGÜR ÖZEL YENİ PARTİ KURARSA DİKKAT ÇEKEN TABLO

Araştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri ise Özgür Özel’in yeni bir siyasi parti kurması durumuna ilişkin oldu.

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Yeni anket ANK-AR'dan: Vatandaşların yüzde 56,5’i aynı yanıtı verdi - Resim: 16

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra bu senaryoda:

Özgür Özel’in partisi: Yüzde 34
AK Parti: Yüzde 27,3
MHP: Yüzde 7,8
DEM Parti: Yüzde 7,7
İYİ Parti: Yüzde 5
CHP: Yüzde 4,1 olarak ölçüldü.

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Yeni anket ANK-AR'dan: Vatandaşların yüzde 56,5’i aynı yanıtı verdi - Resim: 17

CUMHUBAŞKANLIĞI YARIŞINDA MUHALEFET ADAYLARI ÖNDE

ANK-AR araştırmasında olası Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin üç farklı senaryo da seçmene yöneltildi.

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Yeni anket ANK-AR'dan: Vatandaşların yüzde 56,5’i aynı yanıtı verdi - Resim: 18

Sonuçlara göre:

Ekrem İmamoğlu - Recep Tayyip Erdoğan yarışında:

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 44,6
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 35,8

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Yeni anket ANK-AR'dan: Vatandaşların yüzde 56,5’i aynı yanıtı verdi - Resim: 19

Mansur Yavaş - Recep Tayyip Erdoğan yarışında:

Mansur Yavaş: Yüzde 46,2
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 32,4

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Yeni anket ANK-AR'dan: Vatandaşların yüzde 56,5’i aynı yanıtı verdi - Resim: 20

Özgür Özel - Recep Tayyip Erdoğan yarışında:

Özgür Özel: Yüzde 42,4
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 37,6

20 26
Yeni anket ANK-AR'dan: Vatandaşların yüzde 56,5’i aynı yanıtı verdi - Resim: 21

Ankete göre üç senaryoda da muhalefet adayları Erdoğan’ın önünde yer aldı.

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Yeni anket ANK-AR'dan: Vatandaşların yüzde 56,5’i aynı yanıtı verdi - Resim: 22

MUTLAK BUTLAN KARARINA DESTEK ÇIKMADI

CHP kurultayına ilişkin “mutlak butlan” tartışmaları da araştırmada yer aldı.

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Yeni anket ANK-AR'dan: Vatandaşların yüzde 56,5’i aynı yanıtı verdi - Resim: 23

Katılımcıların:

Yüzde 58,5’i kararı onaylamadığını
Yüzde 25,8’i onayladığını
Yüzde 15,7’si kararsız olduğunu belirtti.

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Yeni anket ANK-AR'dan: Vatandaşların yüzde 56,5’i aynı yanıtı verdi - Resim: 24

“Özgür Özel ve arkadaşları ne yapmalı?” sorusuna ise katılımcıların yüzde 39,6’sı “yeni bir siyasi parti kurmalı”, yüzde 24,2’si ise “CHP içinde mücadeleye devam etmeli” yanıtını verdi.

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Yeni anket ANK-AR'dan: Vatandaşların yüzde 56,5’i aynı yanıtı verdi - Resim: 25

BELEDİYE OPERASYONLARI VE AÇILIM SÜRECİ DEĞERLENDİRMESİ

CHP’li belediyelere yönelik operasyonlarla ilgili katılımcıların yüzde 52,8’i operasyonların siyasi olduğunu düşünürken, yüzde 37,5’i yolsuzluk ve rüşvetle mücadele kapsamında haklı olduğunu ifade etti.

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Yeni anket ANK-AR'dan: Vatandaşların yüzde 56,5’i aynı yanıtı verdi - Resim: 26

Açılım sürecine ilişkin soruda ise katılımcıların yüzde 43,9’u sürecin sonunda Kürt sorununun çözüleceğine inanmadığını söyledi. Yüzde 26,7’lik kesim ise çözüm olacağı görüşünü dile getirdi.

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