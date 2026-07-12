Vatandaşlar anket firmalarının sonuçlarını merakla takip etmeye devam ederken ANK-AR Araştırma ve Danışmanlık tarafından gerçekleştirilen yeni anket, seçmenin ekonomi, siyaset ve olası seçim senaryolarına ilişkin değerlendirmelerini ortaya çıkardı.
Yeni anket ANK-AR'dan: Vatandaşların yüzde 56,5’i aynı yanıtı verdi
ANK-AR Araştırma yeni anketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile muhalefet adaylarını yarıştırdı. Ankette en dikkat çeken noktalardan biri de vatandaşların yüzde 56,5 ile aynı yanıtı vermesi oldu. İşte gündem olan anket sonuçları...Dilek Taşdemir
Cumhuriyet'in haberine göre 18 yaş ve üzeri 2 bin 4 kişiyle yüz yüze görüşme yöntemiyle yapılan yeni ankette hata payı yüzde 2,19 olarak açıklandı.
Anket sonuçlarına göre ekonomik sorunlar seçmenin temel gündemindeki yerini korurken, erken seçim talebi de dikkat çeken başlıklardan biri oldu.
SEÇMENİN YÜZDE 84'Ü EKONOMİNİN KÖTÜ YÖNETİLDİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR
Yeni ankette katılımcılara Türkiye ekonomisinin yönetimine ilişkin değerlendirmeleri soruldu.
Katılımcıların yüzde 83,4’ü ekonominin kötü yönetildiğini belirtirken, ekonominin iyi yönetildiğini düşünenlerin oranı yüzde 11,8’de kaldı.
Ekonomiye yönelik olumsuz beklentiler kişisel yaşam değerlendirmelerine de yansıdı. Katılımcıların yüzde 57,6’sı önümüzdeki üç ay içinde ekonomik zorluk yaşayacağını düşündüğünü ifade etti.
ERKEN SEÇİM İSTEYENLERİN ORANI YÜZDE 56,5
Ankette seçmenlere, “Sizce erken seçim yapılmalı mı?” sorusu yöneltildi.
Katılımcıların:
Yüzde 56,5’i “evet”
Yüzde 34,1’i “hayır”
Yüzde 9,4’ü kararsızım yanıtını verdi.
Erken seçim talebinin CHP, İYİ Parti ve Zafer Partisi seçmenlerinde daha yüksek olduğu, AK Parti ve DEM Parti seçmenlerinde ise “hayır” yanıtının öne çıktığı belirtildi.
ÖZGÜR ÖZEL LİDERLİĞİNDEKİ CHP İLK SIRADA
Araştırmada farklı CHP yönetimi senaryolarına göre milletvekili seçim tercihleri de ölçüldü.
Kararsızlar dağıtıldıktan sonra Özgür Özel’in CHP Genel Başkanı olarak devam ettiği senaryoda CHP’nin oy oranı yüzde 34,8 olarak hesaplandı.
Bu tabloda:
CHP: Yüzde 34,8
AK Parti: Yüzde 27,5
DEM Parti: Yüzde 9,3
MHP: Yüzde 8,2
İYİ Parti: Yüzde 5,3 olarak ölçüldü.
KILIÇDAROĞLU SENARYOSUNDA AK PARTİ ÖNE ÇIKTI
Ankette Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Başkanı olduğu senaryo da soruldu.
Bu durumda:
AK Parti: Yüzde 30,9
DEM Parti: Yüzde 13,5
CHP: Yüzde 13,1
İYİ Parti: Yüzde 13 oranında oy aldı.
Bu senaryoda kararsız seçmen oranının yüzde 25,9’a yükseldiği görüldü.
ÖZGÜR ÖZEL YENİ PARTİ KURARSA DİKKAT ÇEKEN TABLO
Araştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri ise Özgür Özel’in yeni bir siyasi parti kurması durumuna ilişkin oldu.
Kararsızlar dağıtıldıktan sonra bu senaryoda:
Özgür Özel’in partisi: Yüzde 34
AK Parti: Yüzde 27,3
MHP: Yüzde 7,8
DEM Parti: Yüzde 7,7
İYİ Parti: Yüzde 5
CHP: Yüzde 4,1 olarak ölçüldü.
CUMHUBAŞKANLIĞI YARIŞINDA MUHALEFET ADAYLARI ÖNDE
ANK-AR araştırmasında olası Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin üç farklı senaryo da seçmene yöneltildi.
Sonuçlara göre:
Ekrem İmamoğlu - Recep Tayyip Erdoğan yarışında:
Ekrem İmamoğlu: Yüzde 44,6
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 35,8
Mansur Yavaş - Recep Tayyip Erdoğan yarışında:
Mansur Yavaş: Yüzde 46,2
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 32,4
Özgür Özel - Recep Tayyip Erdoğan yarışında:
Özgür Özel: Yüzde 42,4
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 37,6
Ankete göre üç senaryoda da muhalefet adayları Erdoğan’ın önünde yer aldı.
MUTLAK BUTLAN KARARINA DESTEK ÇIKMADI
CHP kurultayına ilişkin “mutlak butlan” tartışmaları da araştırmada yer aldı.
Katılımcıların:
Yüzde 58,5’i kararı onaylamadığını
Yüzde 25,8’i onayladığını
Yüzde 15,7’si kararsız olduğunu belirtti.
“Özgür Özel ve arkadaşları ne yapmalı?” sorusuna ise katılımcıların yüzde 39,6’sı “yeni bir siyasi parti kurmalı”, yüzde 24,2’si ise “CHP içinde mücadeleye devam etmeli” yanıtını verdi.
BELEDİYE OPERASYONLARI VE AÇILIM SÜRECİ DEĞERLENDİRMESİ
CHP’li belediyelere yönelik operasyonlarla ilgili katılımcıların yüzde 52,8’i operasyonların siyasi olduğunu düşünürken, yüzde 37,5’i yolsuzluk ve rüşvetle mücadele kapsamında haklı olduğunu ifade etti.
Açılım sürecine ilişkin soruda ise katılımcıların yüzde 43,9’u sürecin sonunda Kürt sorununun çözüleceğine inanmadığını söyledi. Yüzde 26,7’lik kesim ise çözüm olacağı görüşünü dile getirdi.