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Kaynak: AA

İstilacı balon balığı türlerini avlayan balıkçılara yapılan destekleme ödemelerinde üst limit 1 milyon adede çıkarıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan “Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” Resmi Gazete’de yayımlandı.

ÜST LİMİT 200 BİNDEN 1 MİLYONA ÇIKARILDI

Düzenlemeyle lagocephalus spadiceus, lagocephalus suezensis, lagocephalus guentheri, tylerius spinosissimus, lagocephalus lagocephalus, sphoeroides pachygaster ve torquigener flavimaculosus türlerinde destekleme kapsamında belirlenen üst limit 200 bin adetten 1 milyon adede yükseltildi.

1 MİLYON ADEDE ULAŞILINCA ALIMLAR DURDURULACAK

Söz konusu türlerde 1 milyon adede ulaşılması halinde Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından SUBİS üzerinden alım durdurulacak.

Alımın durdurulduğu aynı gün içerisinde Genel Müdürlüğün internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

DÜZENLEME 1 OCAK 2026’DAN GEÇERLİ

Yapılan düzenleme, 1 Ocak 2026’dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.