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Kaynak: AA / DHA / İHA

Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile özel sektör iş birliğinde yürütülen “Kalealtı-1 Barajı ve HES Biyoçeşitlilik ve Stok Tahmini” projesi kapsamında saha çalışmaları devam ediyor.

Proje ile Kalealtı-1 Barajı ve HES bölgesindeki sucul ekosistemin mevcut durumunun ortaya konulması hedefleniyor. Bu kapsamda bölgede bulunan canlı çeşitliliğinin belirlenmesine yönelik araştırmalar gerçekleştiriliyor.

BALIK STOKLARI ORTAYA ÇIKARILACAK

Çalışmaların önemli başlıklarından birini bölgedeki balık popülasyonlarının mevcut durumunun belirlenmesi oluşturuyor.

Araştırmalar sonucunda elde edilecek verilerle balık stoklarının tahmin edilmesi ve bölgedeki su ürünleri varlığının daha kapsamlı şekilde değerlendirilmesi amaçlanıyor.

Projeden elde edilecek bilimsel verilerin, Kalealtı-1 Barajı ve HES bölgesindeki su kaynaklarının ve su ürünleri varlığının daha etkin şekilde değerlendirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Saha çalışmalarının tamamlanmasıyla bölgedeki sucul ekosistemin mevcut durumu ve canlı çeşitliliğine ilişkin daha kapsamlı verilerin ortaya çıkarılması hedefleniyor.