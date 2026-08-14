Mimar eşiyle birlikte işlettiği birinci kattaki iş yerinin balkonundan düşen İnşaat Mühendisi Ömer Karabulut hayatını kaybetmişti. Karabulut’un cenazesi, Çarşamba Abdullahpaşa Camii’nde cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Göğceli Kabristanı’nda toprağa verildi. Cenaze törenine Karabulut’un ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.