Kaynak: İHA

Edinilen bilgiye göre, Argıncık Mahallesi 165. Sokak’ta bulunan iki katlı ikametin çatısında, iddiaya göre balkonda yakılan mangal nedeniyle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve çok sayıda itfaiye sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonucu yangın tamamen söndürüldü. Evin çatısı küle döndü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı