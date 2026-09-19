Edinilen bilgiye göre, Argıncık Mahallesi 165. Sokak’ta bulunan iki katlı ikametin çatısında, iddiaya göre balkonda yakılan mangal nedeniyle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve çok sayıda itfaiye sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonucu yangın tamamen söndürüldü. Evin çatısı küle döndü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Balkonda mangal keyfi faciaya dönüyordu: Alevler evin çatısını sardı
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Edinilen bilgiye göre, Argıncık Mahallesi 165. Sokak’ta bulunan iki katlı ikametin çatısında, iddiaya göre balkonda yakılan mangal nedeniyle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve çok sayıda itfaiye sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonucu yangın tamamen söndürüldü. Evin çatısı küle döndü.
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde balkonda yakılan mangalın yangına neden olduğu iddia edildi. Kısa sürede çatıya sıçrayan alevler, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Argıncık Mahallesi 165. Sokak’ta bulunan iki katlı ikametin çatısında, iddiaya göre balkonda yakılan mangal nedeniyle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve çok sayıda itfaiye sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonucu yangın tamamen söndürüldü. Evin çatısı küle döndü.