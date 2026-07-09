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Kaynak: AA / DHA / İHA

Yangın Sındırgı ilçesi Çavdaroğlu Mahallesi’nde bulunan bir inşaat şantiyesinde çıktı. İşçilerin kaldığı konteynerlerin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale için olay yerine 2 itfaiye aracı ve 7 personel gönderilirken, çalışmalara Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait 2 arazöz ile ilçe belediyesine ait su tankeri de destek verdi.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

9 KONTEYNER KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangının ardından yapılan incelemede, işçilerin kaldığı 9 konteynerin kullanılamaz duruma geldiği belirlendi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.