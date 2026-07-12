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Kaynak: İHA

Balıkesir genelinde dün, kısa zaman aralıklarıyla 5 ayrı bölgede ot ve zirai alan yangını meydana geldi. Alevlerin fark edilmesi üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki ekipler, yangın bölgelerine sevk edildi.

Yangınlara hem karadan müdahale araçlarıyla hem de havadan helikopterlerle eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Alevlerin kontrol altına alındığı bölgeler şu şekilde:

Altıeylül - Karakaya Mahallesi

Altıeylül - Aslıhantepecik Mahallesi

Susurluk - Ömerköy Mahallesi

Kepsut - Mahmudiye Mahallesi

Dursunbey - İstasyon Mevkii

Orman Bölge Müdürlüğünden Açıklama

Konuya ilişkin Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede, kent sınırlarında kısa süre içinde baş gösteren 5 farklı zirai alan yangınına kara ve hava unsurlarınca erken ve etkili bir müdahale gerçekleştirildiği, bu sayede alevlerin büyümesinin önlenerek kontrol sürecine destek sağlandığı belirtildi.