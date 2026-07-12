Balıkesir genelinde dün, kısa zaman aralıklarıyla 5 ayrı bölgede ot ve zirai alan yangını meydana geldi. Alevlerin fark edilmesi üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki ekipler, yangın bölgelerine sevk edildi.
Yangınlara hem karadan müdahale araçlarıyla hem de havadan helikopterlerle eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Alevlerin kontrol altına alındığı bölgeler şu şekilde:
Altıeylül - Karakaya Mahallesi
Altıeylül - Aslıhantepecik Mahallesi
Susurluk - Ömerköy Mahallesi
Kepsut - Mahmudiye Mahallesi
Dursunbey - İstasyon Mevkii
Orman Bölge Müdürlüğünden Açıklama
Konuya ilişkin Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede, kent sınırlarında kısa süre içinde baş gösteren 5 farklı zirai alan yangınına kara ve hava unsurlarınca erken ve etkili bir müdahale gerçekleştirildiği, bu sayede alevlerin büyümesinin önlenerek kontrol sürecine destek sağlandığı belirtildi.