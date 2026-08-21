Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Balıkesir Erdek’teki Kapıdağ Yarımadası'na bağlı Tatlısu Mahallesi Tanaşa bölgesinde sığ sulara kadar gelen yaklaşık 15 santimetre çapındaki yavru vatoz, Erhan Tarhan tarafından fark edildi. Bölgedeki deniz yaşamının renkliliğini gözler önüne seren minik canlı, bir süre sığ suda ilerledikten sonra derinliklerde gözden kayboldu.

Kapıdağ Yarımadası çevresinde zaman zaman farklı deniz canlılarının kıyıya yakın bölgelerde görülmesi, Bandırma Körfezi'nin zengin deniz ekosistemine sahip olduğunu gösteren örnekler arasında yer alıyor.