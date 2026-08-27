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Kaynak: İHA

Balıkesir’in Ayvalık ilçesine bağlı Ali Çetinkaya Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi’nde bulunan Cumhuriyet Apartmanı’nın bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Saat 16.30 sularında başlayan ilk yangın, Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Aynı gün saat 23.00 sıralarında söz konusu adresteki bodrum kat dairede henüz bilinmeyen bir sebeple ikinci kez alevler yükseldi. Çevrede büyük paniğe yol açan yangın üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çevrede geniş güvenlik önlemleri aldığı olayda, itfaiye ekipleri alevlere hızla müdahale ederek yangını yeniden kontrol altına aldı.

Binayı kaplayan yoğun duman sebebiyle apartmanda mahsur kalan 7 kişi itfaiye ekiplerince güvenli alana çıkarıldı. Yoğun dumandan olumsuz etkilenen çok sayıda bina sakinine ve bazı itfaiye personeline, adrese yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulanslarda tıbbi müdahalede bulunuldu.

Alevlerin tamamen söndürülmesinin ardından bodrum katında uzun süre soğutma işlemi gerçekleştirildi. Gün içerisinde iki defa yangın faciasının yaşandığı daire, incelemelerin ardından yetkililerce mühürlenerek kullanıma kapatıldı.