Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Türkiye’nin balık yemi ihracatı 2026 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 artış gösterdi. 27 milyon dolar seviyesinden 35,4 milyon dolara yükselen ihracat, sektördeki büyümeyi gözler önüne serdi.

EGE BÖLGESİ İHRACATTA BAŞI ÇEKTİ

Ege İhracatçı Birlikleri’nin gerçekleştirdiği 30,5 milyon dolarlık ihracat, Türkiye toplamının yüzde 86’sını oluşturdu. Bu sonuç, bölgenin sektördeki ağırlığını bir kez daha ortaya koydu.

TALEP BİRÇOK BÖLGEDEN GELİYOR

Balık yemi ihracatındaki artışta Akdeniz havzası, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Avrupa ülkelerinden gelen talep etkili oldu. Artan küresel talep, sektörün büyümesini destekleyen en önemli unsurlar arasında yer aldı.

EN BÜYÜK PAZAR RUSYA OLDU

2026’nın ilk yarısında en fazla ihracat yapılan ülkeler şöyle sıralandı:

Rusya Federasyonu: 21,2 milyon dolar

Tunus: 3,5 milyon dolar

Özbekistan: 2,4 milyon dolar

Arnavutluk: 1,3 milyon dolar

Kırgızistan: 1,2 milyon dolar

Toplamda 41 ülkeye balık yemi ihracatı gerçekleştirildi.

HEDEF: 100 MİLYON DOLAR VE İLK 10

Sektör temsilcileri, üretim ve ihracattaki artışın sürmesi halinde 2027 yılında 100 milyon dolar ihracat seviyesinin aşılabileceğini ve Türkiye’nin dünya genelinde ilk 10 ihracatçı ülke arasına girebileceğini ifade ediyor.