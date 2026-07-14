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Kaynak: AA

Türkiye’de dün elektrik üretimi 1 milyon 128 bin 285 megavatsaat olarak gerçekleşirken, tüketim 1 milyon 124 bin 519 megavatsaat seviyesinde kaldı. Böylece üretim, tüketimin üzerinde gerçekleşerek dikkat çekti.

EN YÜKSEK TÜKETİM ÖĞLEDEN SONRA

Saatlik verilere göre en yüksek elektrik tüketimi 54 bin 774 megavatsaatle saat 15.00’te yaşandı. Günün en düşük tüketimi ise 35 bin 84 megavatsaatle sabah 06.00’da kaydedildi.

ÜRETİMDE HİDROELEKTRİK ZİRVEDE

Elektrik üretiminde kaynak dağılımı incelendiğinde:

Yüzde 22,3 ile barajlı hidroelektrik santralleri ilk sırada

Yüzde 18,9 ile ithal kömür santralleri ikinci sırada

Yüzde 16,6 ile güneş enerjisi santralleri üçüncü sırada yer aldı

İHRACAT İTHALATI GEÇTİ

Türkiye dün toplam 8 bin 798 megavatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirirken, 5 bin 13 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı. Böylece dış ticarette elektrik ihracatı ithalatın üzerinde gerçekleşti.