Olay, Bafra sahilindeki mendirek mevkisinde meydana geldi. Babasıyla birlikte sahilde bulunan polis memuru Erkan Yıldırım, çevredeki bir vatandaşın "Buraya bir balık sıkışmış" uyarısı üzerine kayalık bölgeye gitti. Seslerin geldiği noktayı kontrol eden Yıldırım, kayaların arasında çırpınan canlıyı görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Sıkışan canlının büyük bir yunus olduğunu fark eden polis memuru, vakit kaybetmeden durumu haber merkezine bildirerek itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

İTFAİYEYİ BEKLEMEDEN HAREKETE GEÇTİ

Yunusun suyun dışında kalarak bitkin düştüğünü gören Yıldırım, ekiplerin gelmesini beklemeden müdahaleye karar verdi. Çevredeki imkanları kullanan duyarlı polis, bir ip yardımıyla kayalıkların arasına inerek yunusu bulunduğu dar alandan çıkarmayı başardı.

Kurtarma operasyonunun ardından, çevredeki vatandaşların da yardımıyla kıyıya çekilen dev yunus, sağlıklı bir şekilde yeniden Karadeniz’in serin sularına bırakıldı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.

Polis memuru Erkan Yıldırım’ın bu örnek davranışı, hem çevredeki vatandaşlardan hem de sosyal medya kullanıcılarından büyük takdir topladı.