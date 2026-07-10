Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit hakkında Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla yürütülen “rüşvet ve yolsuzluk” soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından verilen ev hapsi kararı sonrası İçişleri Bakanlığı tarafından 3 Temmuz’da görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye başkan vekili seçimi yapıldı.
İzmir Valiliği’nin çağrısıyla Balçova Belediye Meclisi, bugün olağanüstü toplanarak belediye başkan vekilini belirledi.
AK PARTİ ADAY ÇIKARMADI
CHP Grubu, meclisin en yaşlı üyesi olan Selahattin Yıldız’ı oy birliğiyle belediye başkanvekili adayı gösterdi.
AKP Balçova İlçe Başkanı Halit Aydın Kayacan ise partisinin seçimde aday çıkarmayacağını duyurdu.
BELEDİYE CHP'DE KALDI
2 meclis üyesinin katılmadığı olağanüstü oturumda 23 meclis üyesi oy kullandı. 3 meclis üyesi boş oy kullanırken 20 meclis üyesi Selahattin Yıldız’a oy verdi.
Yapılan oylama sonucunda ilk turda Selahattin Yıldız, Balçova Belediye Başkanvekili seçildi.