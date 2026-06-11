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Kaynak: AA

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk İskender, söz konusu dönemde Türkiye’den 35 ülkeye bal ihracatı gerçekleştirildiğini açıkladı.

En fazla ihracat yapılan ülkeler arasında ABD, Birleşik Krallık ve Almanya öne çıktı. Açıklanan verilere göre, ABD’ye 4 milyon 408 bin 892 dolarlık bal ihraç edilirken, Birleşik Krallık’a 1 milyon 999 bin 247 dolarlık, Almanya’ya ise 1 milyon 395 bin 404 dolarlık dış satım yapıldı.

İhracatın artırılması ve pazar çeşitliliğinin genişletilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirten İskender, her geçen gün daha fazla ülkeye ihracat yapıldığını vurguladı.

Bal ihracatına ilişkin beklentilerin olumlu olduğunu ifade eden İskender, yılın ilerleyen dönemlerinde ihracat rakamlarının daha da artacağına inandıklarını kaydetti.