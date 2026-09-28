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Hatay / Mehmet Burğaç / Yeniçağ



Formula 1, 2026 sezonunun 15. yarışı olan Azerbaycan Grand Prix’si, Bakü Şehir Pisti'nde adeta bir sinir harbine ve unutulmaz bir zafere sahne oldu.

Starttan bitişe kadar kazaların, güvenlik araçlarının ve yoğun pist mücadelesinin damga vurduğu kaotik yarışı, Mercedes'in Britanyalı pilotu George Russell kazandı.

Russell, son turlarda Red Bull'un dünya şampiyonu pilotu Max Verstappen’in yoğun ve amansız baskısına karşı koyarak damalı bayrağı ilk sırada görmeyi başardı.

SALİSELERLE GELEN ZİRVE MÜCADELESİ

Bakü’nün meşhur düzlüklerinde ve dar virajlarında adeta lastik lastiğe bir mücadele yaşandı.

Mercedes pilotu George Russell, yarış boyunca liderliğini korumak için olağanüstü bir savunma sergiledi.

Son anlarda farkı kapatarak baskısını iyice artıran Max Verstappen, Russell'ı geçmek için her şeyi denese de, Britanyalı sürücü saniyenin sadece onda biri (0.196 saniye) gibi kıl payı bir farkla çizgiyi önde geçerek podyumun en üst basamağına tırmandı.

Red Bull’un genç yeteneği Isack Hadjar ise podyumun üçüncü basamağına yerleşerek Red Bull'a çift podyum sevinci yaşatırken, Ferrari’den Charles Leclerc dördüncü, Kimi Antonelli ise etkileyici bir yükselişle beşinci oldu.

BAKÜ ŞEHİR PİSTİ'NDE KAOS VE KIRIM

26 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirilen yarış, adeta bir hayatta kalma mücadelesine dönüştü.

İki kez güvenlik aracının girdiği ve çok sayıda temasın yaşandığı yarışta tam altı pilot finiş göremedi.

Şampiyonluk adaylarından McLaren pilotu Lando Norris’in yanı sıra Pierre Gasly, Alex Albon, Franco Colapinto ile Aston Martin’in tecrübeli isimleri Fernando Alonso ve Lance Stroll mekanik arızalar ile kazalar nedeniyle yarış dışı kaldı.

Oscar Piastri ise uzun süre podyum mücadelesi götürdüğü yarışta yaşadığı kilitlenme sonrası gerilere düşerek puan barajının dışında kaldı.

MERCEDES ŞAMPİYONLUĞA KOŞUYOR

Bu zaferle birlikte Mercedes, Takımlar Şampiyonası'ndaki liderliğini iyice pekiştirdi. Russell'ın galibiyeti ve Antonelli’nin beşinciliğiyle Bakü’den toplam 35 puanla dönen Mercedes, 538 puana ulaşarak şampiyonluk yolunda dev bir adım attı. En yakın takipçisi Ferrari 378 puanda kalırken, bu hafta sonunu puansız kapatan McLaren 306 puanda kaldı. Red Bull ise 263 puanla dördüncü sıradaki yerini korudu.

Formula 1’de heyecan, 4 Ekim’de Malezya'nın Sepang Uluslararası Pisti’nde gerçekleştirilecek sezonun bir sonraki yarışı ile devam edecek.