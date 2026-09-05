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Kaynak: AA / DHA / İHA

Yangın, saat 06.30 sıralarında Bakırköy ilçesi Cevizlik Mahallesi Muhasebeci Sokak’ta bulunan 6 katlı bir otelde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle otelin birinci katında alevler yükselmeye başladı.

Kısa sürede büyüyen alevler otelin diğer bölümlerini de sardı. Yangın sırasında çeşitli patlamalar meydana gelirken, otelde konaklayan bazı vatandaşlar içeride mahsur kaldı.

7 VATANDAŞ TAHLİYE EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken otelde mahsur kalan 7 vatandaşı güvenli şekilde tahliye etti.

12 YARALI VAR

Yangında yaralanan 12 kişiye olay yerinde sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Yaralılar, daha sonra bölgedeki en yakın devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

YANGIN 1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, yangının ardından otelde soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekiplerin incelemesi sürüyor.