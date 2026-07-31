Kaynak: Haber Merkezi

Ticaret Bakanlığı, ikinci el motorlu kara taşıtı piyasasına yönelik denetimlerini sürdürürken, mevzuata aykırı ilan veren bir satıcıya 325 bin TL idari para cezası kesti.

İNCELEME VATANDAŞ İHBARIYLA BAŞLADI

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaş ihbarı üzerine harekete geçen ekiplerin ikinci el bir Tesla'nın üretici tarafından belirlenen güncel sıfır satış fiyatının üzerinde ilana çıkarıldığını tespit ettiğini duyurdu.

Otomotiv Ticareti Dairesi tarafından yapılan inceleme sonucunda, ilgili satıcının mevzuata aykırı hareket ettiği belirlenerek 325 bin TL idari para cezası uygulandı.

BAKANLIKTAN FIRSATÇILIK UYARISI

Bekir Kaplan açıklamasında, ikinci el motorlu kara taşıtı piyasasında adil, şeffaf ve kurallara uygun ticaretin sağlanması amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Kaplan, "İkinci el motorlu kara taşıtı piyasasında da adil, şeffaf ve kurallara uygun ticaretin tesisi için denetimlerimiz kararlılıkla sürmektedir. Ticaret Bakanlığımız Otomotiv Ticareti Dairesi tarafından yapılan inceleme ve denetim sonucunda, ilgili satıcı hakkında 'liste fiyatının üzerinde ilan verilmesi' nedeniyle 325 bin TL idari para cezası uygulanmıştır. Vatandaşlarımızın haklarını korumaya, piyasada fırsatçılığa ve mevzuata aykırı uygulamalara karşı gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.