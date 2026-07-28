Huawei’nin bünyesinde yer alan HIMA (Harmony Intelligent Mobility Alliance) çatısı altında faaliyet gösteren Stelato, S9 sedan ile S9T shooting brake seçeneklerinin ardından ilk arazi SUV modelini tanıttı. Stelato G9 adıyla yollara çıkmaya hazırlanan model, markanın offroad odaklı tasarlanan ilk aracı olma özelliğini taşıyor.
Otomotiv dünyasında bir ilk: Huawei’nin dev arazi SUV'u asfaltı yerinden sökecek
Huawei ve BAIC ortaklığıyla geliştirilen offroad odaklı arazi SUV modeli Stelato G9 için ön sipariş süreci başlıyor. 586 beygir güç, tavan çadırı opsiyonu ve 1.300 km menzil sunan araç, 5 Ağustos'ta Çin'de satışa sunulacak.Kaynak: Haber Merkezi
Köşeli ve sert hatlarıyla öne çıkan Stelato G9, ön bölümde dikey konumlandırılmış yuvarlak far yapısı, krom kaplamalar ve ışıltılı logosuyla dikkat çekiyor. Ölçüleriyle oldukça heybetli bir duruş sergileyen SUV modelinin teknik boyutları şu şekilde sıralanıyor:
Uzunluk: 5.206 mm (Arkaya monte edilen ek saklama alanı ile 5.377 mm)
Genişlik: 2.050 mm
Yükseklik: 1.897 mm
Aks Mesafesi: 3.160 mm
Su birikintilerinden geçiş derinliği 900 mm olarak belirlenen araçta; yana doğru açılan bagaj kapağı, otomatik basamaklar, tavan rayları, dış kargo bölmesi ve 2.000 kg taşıma kapasitesine sahip çeki demiri opsiyonları yer alıyor. Modele eklenen en özgün detaylardan biri ise tek taraftan açılarak iki bölmeli yaşam alanına dönüşebilen fabrika çıkışlı tavan çadırı oluyor.
Ön konsolunda üçlü ekran kurulumuna yer veren Stelato G9, sürücülere 5 ve 6 kişilik iki farklı kabin düzeni sunuyor. 2+2+2 dizilimine sahip olan 6 kişilik seçenekte; ısıtma, soğutma ve masaj fonksiyonlarıyla donatılmış bağımsız kaptan koltukları bulunuyor.
Aracın tüm seçeneklerinde 800V yüksek voltaj mimarisi ile Huawei tarafından geliştirilen "Dev Balina" (Giant Whale) batarya altyapısı standart olarak yer alıyor. Çift motorlu dört tekerlekten çekiş sistemiyle donatılan model; önde 160 kW, arkada 277 kW güç üreten motorlarıyla toplamda 437 kW (586 hp) performansa ulaşıyor.
Araç iki farklı güç ünitesiyle tercih edilebilecek:
Tam Elektrikli Seçenek: 120 kWh kapasiteli NMC bataryası sayesinde CLTC standartlarına göre 700 km üzeri tamamen elektrikli sürüş menzili sağlıyor.
Menzil Uzatıcı (EREV) Seçenek: 1.5T turbo benzinli jeneratör motorunu 75.4 kWsa büyüklüğündeki batarya ile birleştiriyor. Sadece elektrik enerjisiyle 400 km yol alabilen model, yakıt deposunun desteğiyle toplamda 1.300 km'yi aşan bir menzil mesafesi vadediyor.
(Donanımhaber)