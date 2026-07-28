Otomotiv dünyasında bir ilk: Huawei’nin dev arazi SUV'u asfaltı yerinden sökecek

Su birikintilerinden geçiş derinliği 900 mm olarak belirlenen araçta; yana doğru açılan bagaj kapağı, otomatik basamaklar, tavan rayları, dış kargo bölmesi ve 2.000 kg taşıma kapasitesine sahip çeki demiri opsiyonları yer alıyor. Modele eklenen en özgün detaylardan biri ise tek taraftan açılarak iki bölmeli yaşam alanına dönüşebilen fabrika çıkışlı tavan çadırı oluyor.