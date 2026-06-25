Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinde yayımladığı taklit veya tağşiş listesi 25 Haziran 2026 tarihinde güncellendi.

ÜNLÜ ZİNCİR MARKET İFŞA OLDU

"Aynı Değeri Taşımayan Madde Eklenmesi" adlı sarı listeye eklenen ürünler arasında en dikkat çeken isim, market zinciri Biçen Mağazacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi oldu. Silivri/İstanbul konumunda firmanın dana-kuzu köfte harcı ürününde yapılan analizlerde sakatat (baş eti) tespit edildi.

Biçen Market'in yanı sıra et ürünlerinde üç firma daha listeye girdi. Bağcılar/İstanbul'daki Özsultan Et Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin Özsultan Et Dünyası dana kıymasında hem kanatlı eti hem de sakatat (taşlık) tespiti yapıldı.

Polatlı/Ankara'daki Mkabasakal İnşaat Lojistik Gıda San. Tic. Ltd. Şti.'nin Mkabasakal Harika Sucukları markalı dana sucuğunda ise sakatat (dil) tespit edildi.

Yenimahalle/Ankara'da faaliyet gösteren Polat Uysal'a ait üretim alanından alınan ve yüzde 100 piliç eti olduğu beyan edilen köfte ürününde de mekanik ayrılmış kanatlı eti kullanıldığı belirlendi.

Süt ve süt ürünleri kategorisinde iki firma listeye eklendi. Burdur merkezli Bilaloğlu Süt ve Ürünleri Gıda

Hayvancılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin "Köy Park" markalı tam yağlı krema ürününde bitkisel yağ tespit edildi.

Ergene/Tekirdağ'daki Tezcanlar Süt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin büyük zincir marketlerde de satılan "Arslan" markalı homojenize yarım yağlı yoğurt 500 gram ürününde ise yağ oranının düşük olduğu belirlendi. Ürün 309.1 parti numarasıyla listede yer aldı.