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Ankara'da hak ettikleri ücret ve tazminatları almak için direnişlerini sürdüren madencilerin yaşadığı mağduriyetler, hazırlanan müfettiş raporlarında da açıkça yer aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan incelemelerde; Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Doruk Madencilik'in, personeli rızaları dışında ücretsiz izne gönderdiği, maaşlarını vermediği, sigorta primlerini yatırmadığı ve vergi kesintilerini ilgili defterdarlıklara bildirmediği ortaya çıktı. Konuyu inceleyen bakanlık müfettişleri, şirketin bir an önce bu ödemeleri gerçekleştirmesi yönünde karar aldı.

Eskişehir Mihalıççık’ta bulunan Doruk Madencilik’teki işçiler aylardır alacakları için mücadele ediyor. İşçilerin uğradıkları haksızlıklar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişlerinin raporlarına da yansıdı.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından işçilerin üyesi oldukları Bağımsız Maden-İş Sendikası’na gönderilen yazıda, Doruk Madencilik’te yapılan inceleme teftişi sonuçlarına yer verildi. Yazıda işçilere “sendikal baskı” yapıldığı vurgulandı. İşyerinde 2022-2023-2025 ve 2026 yıllarında işçilerin ücretsiz izne çıkarıldığı, işverenin işçileriyle ücretsiz izne çıkma konusunda yazılı bir anlaşma yapmadığı, işçilerin ücretsiz izne çıkmaya yönelik bir taleplerinin de bulunmadığı ifade edildi.

ÜCRETSİZ İZNE GÖNDERDİLER

İşverenin, İş Yasası’na aykırı olarak işçilerini zorla/zorunlu olarak ücretsiz izne çıkardığı da tespit edildi. Bu durumda işçilerin ücretsiz izin teklifini kabul etmemesi halinde iş sözleşmesinin tüm hüküm ve sonuçları ile devam edeceğine dikkat çekildi. İşverenin, ücretsiz izin teklifini kabul etmeyen işçinin iş görmesini kabul etmemesinin hukuki sonuçlar doğuracağına işaret edildi.

İşverenin 2022-2023-2025 ve 2026 yıllarında işçilerini İş Yasası’na aykırı olarak zorla ücretsiz izne çıkardığı, Borçlar Yasası’na göre işçilerin ücretlerinin ödenmesi ve bu sürelere ait sigorta primlerinin SGK’ya, vergi kesintilerinin de ilgili defterdarlığa geri dönük olarak bildirilmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Bakanlığın il müdürlüğünün yazısında, zorunlu ücretsiz izin dönemlerinin işçilerin kıdem hesaplarında da dikkate alınması gerektiği değerlendirmesine yer verildi.

KURUMLARA BİLDİRİM YAPILMADI

2025 yılına ait ücretsiz izin dönemine ilişkin ücretlerin 81 işçiye ödendiği ancak bu ödemeye ait sigorta ve vergi kesintisi bildiriminin ilgili kurumlara yapılmadığı kaydedildi. İşçilerin sadece 2025 ve 2026 yıllarına ait ücretleri için SGK’ye ve defterdarlığa bildirimde bulunulduğu kaydedildi.

TAZMİNATLARI VERİLMELİ

2026 yılında zorunlu ücretsiz izni kabul etmeyen ve iş görme borcunu yerine getirmeye hazır olduğunu işverene bildiren tüm işçiler bakımından ihbar tazminatlarının ödenmesi gerektiği belirtildi. 15 Mayıs 2026 tarihinde ikale teklifinde bulunan ve işsizlik ödeneğinden yararlanmak için aynı tarihte işten çıkışları bildirilen işçilerin de ihbar tazminatına hak kazandıkları sonucuna varıldı.