Kaynak: Haber Merkezi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'da sel felaketinin en yoğun olarak yaşandığı yerlerden biri olan İstanbul Ayazağa'da incelemeler yapıyor. Bakanlar, incelemeler sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Murat yaptığı açıklamada, "Afetin ilk anından itibaren devletimizin tüm birimleri ile Valimizin koordinasyonunda çalışma sergiliyoruz. Dün akşam yaptığımız koordinasyonla Ayazağa'yı yerinde görelim istedik. Sahada vatandaşlarımızlayız. Afetin en yoğun yaşandığı yer burası. Planlı kentleşme, planlı alt yapı bugün için en önemli iş." dedi.

ÇARPIK KENTLEŞME VURGUSU

Kurum'un açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Tekrar İstanbul'umuza, tüm hemşerilerimize geçmiş olsun. Afetin ilk anından itibaren, ki büyük bir afet. 83 yılın en büyük yağışını aldığı bir afet. İl andan itibaren, devletimiz burada valimizin koordinasyonunda tüm kurumlarımızla çalışıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yaralılara acil şifa diliyorum. Arama kurtarma ile ilgili süreçleri içişleri bakanımız bilgisini verecek. Koordinasyon sonrası.

Birçok noktada su basması var. Vatandaşın sıkıntılarını da değerlendirdik. Planlı kentleşme planlı altyapı bugün için en önemli iş. Bu afetleri daha sık yaşayacağız. İklim değişikliği etkileri artıyor. Dolayısıyla iklim değişikliği ile mücadele tercih değil zorunluluk. İstanbul'u depreme hazırlamak, inşa etmek böylesi afetlere karşı tedbir almak demek.

Su tahliyesi yetersizliği ve çarpık kentleşme ile bu sorunu yaşadık. Buradaki ihtiyaçları gideceğiz. Barınma ihtiyacı olana barınma gıda ihtiyacı olana gıda. Su basma sorunlarının giderilmesi için görüşmelerimizi yapacağız. Kayıp vatandaşlarımızı ekiplerimiz arama faaliyetlerini yürütüyor. Ardından burada kalıcı çözümler için vatandaşlarla istişare edeceğiz. Ayazağa'nın neye ihtiyacı varsa bunu ifade ettik. Yarım kalan dere ıslahının devamı elzem. İBB ile, başkan vekilimiz ile Sarıyer başkanımız ile görüştük; burada yapılması gerekenleri birlikte yapma adına karar aldık. Ayazağa ve Cendere çok önemli.

Burada seferberlik şuuru ile daha önceki afetlerde nasıl aksiyon aldıysak, aynı kararlılıkla İstanbul'da olacağız. Gözümüzün nuru İstanbul'da olacağız. Her bir semti bizim için değerli. Milletimiz ile bir olarak omuz omuza gerçekleştireceğiz. Önceliğimiz afetin izlerini bir an önce sarmak. Aynı acıları tekrar yaşamak istemiyoruz. Bu kararlılığı sahada uygulayacağız. Devletimiz milletinin yanındadır. Devletin tüm birimleri aksiyon aldı. Yapılması gerekenler, kim çalışması gerekiyorsa 7 gün 24 saat çalışıyor."

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