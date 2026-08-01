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Kaynak: Haber Merkezi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Türkiye'nin farklı noktalarında devam eden orman yangınlarına ilişkin son durumu paylaştı.

Yeşil vatanı korumak için tek bir alev kalmayana kadar sahada olmaya devam edeceklerini belirten Yumaklı, orman teşkilatının hava ve kara unsurlarıyla yangınlara karşı aralıksız mücadele yürüttüğünü ifade etti.

3 İLDEKİ YANGINLAR TAMAMEN KONTROL ALTINDA

Bakan Yumaklı'nın açıklamasına göre, Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Tepe Mahallesi, Kocaeli'nin Dilovası ilçesi ve Balıkesir Marmara Adası'ndaki orman yangınları tamamen kontrol altına alındı.

Öte yandan İzmir'in Buca ilçesindeki orman yangınında da büyük ölçüde kontrol sağlandı.

İKİ NOKTADA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Yumaklı, dünden bu yana ekiplerin yoğun mücadele yürüttüğü Aydın'ın Çine ilçesi ile Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki orman yangınlarını tamamen kontrol altına almak için çalışmaların aralıksız devam ettiğini bildirdi.

VATANDAŞLARA UYARI YAPTI

Vatandaşlara yangınlara karşı dikkatli olunması çağrısında bulunan Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

"Yeşil vatan hepimizin. Lütfen dışarıda ateş yakmayalım. Yangına sebebiyet verebilecek davranışlardan kaçınalım. En ufak bir duman veya alev gördüğümüzde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verelim. Bir kıvılcım, bir ormanı yok edebilir."