Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son günlerde kamuoyunda tartışılan köprü ve otoyolların özelleştirileceği iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Uraloğlu, söz konusu altyapı projelerinin satılmasının gündemde olmadığını belirterek, yalnızca belirli süreler için işletme hakkının devredilmesine yönelik bir model üzerinde çalışma yapıldığını ifade etti.

Yolların düzenli bakım gerektiren altyapı yatırımları olduğunu dile getiren Uraloğlu, otoyollarda ve bazı karayollarında artık ağır bakım süreçlerinin başladığını söyledi. Bu bakım çalışmalarının bütçeye önemli maliyetler getirdiğini belirten Uraloğlu, yeni bir işletme modelinin değerlendirildiğini kaydetti.

'MASRAFLARI İŞLETMECİYE YÜKLEYEBİLİR MİYİZ?'

Bakan Uraloğlu, bakım maliyetlerinin özel işletmecilere devredilmesi halinde kamu bütçesinin üzerindeki yükün azaltılabileceğini belirterek, “Belli dönemler için işletme hakkını devrederek bu masrafları işletmeciye yükleyebilir miyiz ve aynı zamanda kamuya gelir sağlayabilir miyiz, bunun çalışmasını yaptırıyoruz” dedi.

Köprü ve otoyolların satışının söz konusu olmadığını vurgulayan Uraloğlu, yapılacak değerlendirmelerin ardından kamuoyunun görüşlerinin de alınabileceğini ifade etti. Bakanlık, elde edilebilecek gelir ve bakım maliyetleri üzerinden kapsamlı bir analiz yürütüldüğünü bildirdi.