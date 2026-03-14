CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Gaziantep ile Şanlıurfa arasındaki otoyolun özelleştirilmesi planına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yavuzyılmaz, söz konusu otoyolun özel sektöre devredilmesi durumunda geçiş ücretlerinde ciddi artış yaşanabileceğini ileri sürdü.

Sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Yavuzyılmaz, Çukurova Otoyolları kapsamında yer alan ve yaklaşık 120 kilometre uzunluğundaki Gaziantep–Şanlıurfa Otoyolu’nda şu anda geçiş ücretinin 102 TL olduğunu hatırlattı.

YÜZDE 200 ARTIŞ

Özelleştirme gerçekleşmesi halinde bu ücretin yaklaşık 270 TL seviyesine yükselebileceğini belirten Yavuzyılmaz, bunun yaklaşık yüzde 200’lük bir artış anlamına geldiğini ifade etti.

Yavuzyılmaz ayrıca kamu tarafından işletilen otoyollarda kilometre başına ücretlerin daha düşük olduğunu, Yap-İşlet-Devret modeliyle işletilen projelerde ise ücretlerin daha yüksek seviyelerde olduğunu savundu.

Açıklamasında, vatandaşın vergileriyle yapılan altyapı projelerinin özel şirketlere devredilmesinin kamu yararı açısından tartışılması gerektiğini belirten Yavuzyılmaz, otoyol ücretlerindeki olası artışın vatandaşın bütçesine ek yük getireceğini dile getirdi.