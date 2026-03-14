Yeniçağ Gazetesi
14 Mart 2026 Cumartesi
Anasayfa Spor Rıdvan Dilmen'den kritik Tedesco sözleri... Kimse bu kadarını beklemiyordu

Rıdvan Dilmen'den kritik Tedesco sözleri... Kimse bu kadarını beklemiyordu

Süper Lig 26. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında 2-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerde kayıp sadece skorla sınırlı kalmadı; kriz derinleşti. Maçın ardından Rıdvan Dilmen, teknik direktör Tedesco hakkında da önemli değerlendirmelerde bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştığı lig sonuncusu Fatih Karagümrük'e 2-0 kaybetti.

TEDESCO'YU TOPA TUTTU

Sports Digitale yorumcusu Rıdvan Dilmen, maçın ardından sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Domenico Tedesco'yu topa tuttu.

TALISCA VE ASENSIO DETAYI

"Talisca ile Asensio olmasaydı ne olacaktı? Fenerbahçe'de bugün teknik direktör varlığına ne gerek var? Eğer Fenerbahçe bugün 57 puan aldıysa, minimum 12 puanını bu iki oyuncu aldı.

Ligin sonundaki Karagümrük'ten içeride 1, dışarıda 2 gol yedi. Kayserispor'dan kendi evinde 2 yedi. Kasımpaşa 1-1 bitti, kazanamadı. Antalyaspor'dan 2 gol yedi. Böyle bir durumda yani ligde küme düşme ihtimali olan takımlardan siz ikişer tane gol yiyorsanız nasıl şampiyon olacaksınız? Fenerbahçe'nin şu tabloda ikinci olması iyi. Bu oyuncu grubu ve oyun yapısına göre.”

"BİR KERE DE DEĞİŞİKLİK YAPMADAN YEN"

“Bilemiyorum. Asensio'yu belki adalesinde problem var diye oynatmadı, saygı duyabilirim. Ama 52 dakika oynayabilecek durumda bir oyuncu varsa, şampiyonluk yarışıysa, sevimsiz bir stattaysa (ismi dışında) Asensio'yla başlayabilirsin.

"Adalesinde bir problem varsa ki bandajı vardı, risk varsa erken değişiklik olmuyor mu bu sefer? Peki hep şey diyorlar ya: Şapkadan tavşan çıkardı, bir değişiklik yaptı... Bir kere de değişiklik yapmadan yen kardeşim.”

"İYİ OYNAYANLARI HAFTAYA KESİYOR"
“Kerem'i tutmuyor, Musaba'yı tutmuyor, Nene'yi tutmuyor. Kimi tutuyor ağabey bu? Öbür hafta iyi oynayanı oynatmıyor. Gol atanı oynatmıyor. Oyuna girip iş yapanı yedek bırakıyor. Antalya'da oyuna girip gol atan Nene'ye sen bugün bekle diyor. Tuhaf değil mi? Sağ bek, sol bek oynuyor. Stoper, sol bek oynuyor. Sağ bek, orta saha oynuyor."

OĞUZ'UN ALDIĞI SÜRELER HAKKINDA

"Oğuz diye bir oyuncunun varlığından haberi yok, Amerika'da izler. Bu kadar mı kötü oyuncu bu çocuk? 2-0 gerideyken sol bekini, sağ ayağını sadece yürürken kullanacak Levent Mercan'ı sağ beke koyuyorsun. Oğuz'u yine oyuna sokmuyorsun.”

Kaynak: Spor Servisi
