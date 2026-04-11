Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara’da düzenlenen “Ankara Trabzon Günleri” etkinliğinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Libya Genelkurmay Başkanı ve askeri heyeti taşıyan uçağın 23 Aralık 2025’te Ankara’da düşmesiyle ilgili “sabotaj” iddialarına değinen Uraloğlu, söz konusu iddiaların herhangi bir bilgiye dayanmadığını söyledi.

Uraloğlu, kaza kırım ekipleri ve Başsavcılık tarafından yürütülen sürecin titizlikle devam ettiğini belirterek, “Bu süreç belli aşamaları katetti ve henüz bitmedi. Kuleyle yapılan görüşmeleri, kara kutu çözümlerini ve pilotların kendi aralarındaki konuşmaları daha önce kamuoyuyla paylaştık. Genel olarak baktığımızda bir sabotaj görmüyoruz, böyle bir tespitimiz yok. Nihai karar, Başsavcılığımızın ve kaza kırım ekiplerinin raporu sonucunda yargı süreciyle netleşecektir” ifadelerini kullandı.

Havalimanlarındaki güvenlik önlemlerinin en üst seviyede olduğunu vurgulayan Uraloğlu, hava trafiğinin saniye saniye takip edildiğini söyledi. Libya uçağına yalnızca kendi personeli ve yer hizmetleri ekiplerinin temas ettiğini belirten Uraloğlu, “İddia edilen uçakla, havacılık prosedürlerine göre olması gereken mesafe vardır. Şu ana kadar şüphe uyandıracak herhangi bir belge bulunmamaktadır. Lütfen kamuoyunu spekülatif iddialarla yormayalım” dedi.

Uraloğlu ayrıca Ankara’da düzenlenen Trabzon Günleri etkinliğine de değinerek, Trabzon’un kültürel ve turistik değerlerinin tanıtıldığı organizasyona yoğun ilgi gösterildiğini ifade etti ve vatandaşları etkinliğe davet etti.

Programın ardından Uraloğlu, stantları gezerek Şehit Eren Bülbül anısına hazırlanan panoyu imzaladı.