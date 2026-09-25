Kaynak: İHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir dizi ziyaret ve programa katılmak üzere geldiği Isparta'da havalimanındaki karşılamanın ardından AK Parti Isparta İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Uraloğlu, burada yaptığı basın açıklamasında Isparta'da bu sene ikinci defa olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2-3 gün önce Birleşmiş Milletler'de (BM) yaptığı konuşmanın kendilerini gururlandırdığını belirten Uraloğlu, ‘‘Gerçekten bütün dünya, 'Recep Tayyip Erdoğan ne diyecek?' diye ekranlara kilitlendi. Bir süreç yaşattı. Allah ondan razı olsun. O diyor ya, 'Bana sizler gibi yol ve dava arkadaşları nasip ettiyse Rabb'ime ne kadar şükretsem azdır' diyor ya, biz de böyle bir lideri Allah'ü-Teala bize nasip ettiği için ne kadar şükretsek azdır. Ne kadar gurur duysak azdır'' dedi.

''DÜNYADA 356 NOKTAYA UÇABİLEN BİR TÜRKİYE VAR''

Cumhurbaşkanının liderliğinde 24 yılda ulaştırma alanında 355 milyar dolarlık yatırım yapıldığını dile getiren Uraloğlu, ‘'Yani gerçekten çok büyük bir rakam. Bölünmüş yollardan, demir yollarından, hava meydanlarından. Gün geçmiyor ki, hafta geçmiyor ki bir açılış yapmayalım, bir program yapmayalım. Haberleşme noktasında birçok işi yapmışız. Bakın, 6 bin kilometreden 30 bin kilometreye yükseltmişiz yollarımızı. Havalimanı sayımızı 26'dan 58'e yükseltmişiz. Dünyada 356 noktaya uçabilen bir Türkiye var. Gerçekten bu anlamda kıymetli. Yine demir yollarında değerli kardeşlerim birçok iş yaptık. Bakın, sizin yetiştirdiğiniz evlatlar, mühendis kardeşlerimiz Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli trenini ürettiler. Raylara indirdiler, test ediyoruz. İnşallah bu senenin sonu itibarıyla da seri üretime başlamış oluyoruz. Türksat 6A uydumuzu aldık biz. Onları sizin evlatlarınız üretti ve gönderdik. Yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranıyla şimdi bize hizmet ediyor. Sadece bize değil, dünyaya hizmet ediyorlar. Aynı şekilde 7A uydusu şimdi yeni yapmaya başlıyoruz'' ifadelerini kullandı.

''BİZİM ZATEN HİÇBİR PROBLEMİMİZ OLMAMIŞ''

Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Uraloğlu, Terörsüz Türkiye'ye Cumhur İttifakı olarak Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katkı sağladığını belirtti. Uraloğlu, ‘'Bugün artık Irak'taki Sincar'ın boşaltılması gündemde. Devamı da gelecek. Biz zaten Kürt kardeşlerimizle, Arap kardeşlerimizle, Çerkez'le, her kim varsa bizim zaten hiçbir problemimiz olmamış. Birileri bu süreçleri zehirlemeye çalışmışlar mesela, birileri istiyor ki şehit cenazeleri gelmeye devam etsin, onun üzerinden siyaset yapsınlar'' dedi.

''CUMHURBAŞKANIMIZI TEKRAR TÜRKİYE'YE CUMHURBAŞKANI OLARAK SEÇECEĞİZ''

Bakan Uraloğlu, Türkiye olarak safları sıklaştırdıklarını, her geçen gün daha fazla barışa yaklaşıldığını dile getirerek, ‘‘İran-İsrail-ABD savaşı, çatışması gündemde. Bakın, bütün taraflarla görüşebilen, aynı şekilde Rusya-Ukrayna konusunda bütün taraflarla görüşebilen bir lider varsa; o da Recep Tayyip Erdoğan'dır. Orada da Cumhurbaşkanımız gayret ediyor. İnşallah orada bir an önce hem Ukrayna-Rusya savaşı hem de İran savaşı bitmiş olur. Elbette bizim gönlümüzdeki yara olan Filistin, Gazze konusu. Cumhurbaşkanımızın bakın bütün dünyaya hitap ettiği Birleşmiş Milletler'de ancak bu kadar söylenilebilirdi. Biz Allah'ın izniyle inşallah yapılacak olan ilk seçimde Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar Türkiye'ye Cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz Allah'ın izniyle'' şeklinde konuştu.

''2027'DE İHALE YAPARAK ONUN DA ÇALIŞMALARINA BAŞLAMIŞ OLACAĞIZ''

Isparta'nın karayolu noktasındaki bütün gündeminin Dereboğazı yolu olduğunu ifade eden, Uraloğlu, "Ben Dereboğazı yolunu birkaç defa gittim gezdim. Projesinde bazı düzeltmeler yaptık. Şimdi ihale çalışmalarını başlatıyoruz. 2027'nin hemen başında ihalesini yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıdır. Çünkü kendisi geldiğinde burada sizlere, o bazı mitinglerde söyledi. Hem başlayan işlerimizi devam ettireceğiz hem de bu kalan kesimi inşallah hemen 2027'de ihale yaparak onun da çalışmalarına başlamış olacağız'' dedi.

Görüşmelerin ardından Bakan Uraloğlu, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Isparta İl Başkanlığı ile Isparta Valiliğini ziyaret etti. Program kapsamında Uraloğlu'nun ulaştırma sektörü temsilcileriyle bir toplantı gerçekleştirmesi ve Isparta Belediye Başkanlığını da ziyaret etmesi planlanıyor.