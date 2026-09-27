Polise bıçakla koştu: Sonucu ağır oldu: Vuruldu ama yine de pes etmedi

Polis ekiplerince yapılan kimlik tespitinde, hastanede tedavi altına alınan şüphelinin S.Ş. (45) olduğu belirlendi. Şüphelinin yapılan sorgulamasında 'kasten yaralama' ve 'gasp' başta olmak üzere çeşitli suçlardan çok sayıda kaydının bulunduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı inceleme devam ediyor.