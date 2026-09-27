Yeniçağ Gazetesi
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Polise bıçakla koştu: Sonucu ağır oldu: Vuruldu ama yine de pes etmedi

İstanbul Esenler’de devriye görevi yapan polisler beklenmedik bir saldırı ile karşı karşıya kaldılar. Bıçağı çeken saldırgan polislerin üzerine yürüdü. Destek ekip isteyen polis silahı çıkartarak ‘dur’ ihtarında bulundu. Polis, zor sınavında saldırganı bacağından vurarak durdurdu.

Kaynak: DHA
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Polise bıçakla koştu: Sonucu ağır oldu: Vuruldu ama yine de pes etmedi - Resim: 1

Esenler’de polise bıçakla saldırdığı belirtilen şüpheli, ekiplerin 'dur' ihtarının ardından bacağından vurularak durduruldu. Olay sırasında yaralanan şüpheli S.Ş. (45) ile hafif şekilde yaralanan bir bekçi hastaneye kaldırıldı.

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Polise bıçakla koştu: Sonucu ağır oldu: Vuruldu ama yine de pes etmedi - Resim: 2

Turgutreis Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şüphelinin elindeki bıçakla bölgede devriye görevi yapan polis ekiplerine koşarak yaklaştığı görüldü.

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Polise bıçakla koştu: Sonucu ağır oldu: Vuruldu ama yine de pes etmedi - Resim: 3

Ekiplerin 'dur' uyarısını dikkate almayarak elindeki bıçakla polis ekiplerinin üzerine ilerlemeyi sürdüren şüpheliye, polis memuru silahla müdahalede bulundu.

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Polise bıçakla koştu: Sonucu ağır oldu: Vuruldu ama yine de pes etmedi - Resim: 4

Bacağından vurulan şüpheli, bir süre daha polise zor anlar yaşattı. Bir ara ekiplerin biber gazı da sıktığı şüpheli, güçlükle kontrol altına alındı.

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Polise bıçakla koştu: Sonucu ağır oldu: Vuruldu ama yine de pes etmedi - Resim: 5

Şüpheli, ihbar üzerine adrese çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay sırasında bölgede bulunan ve hafif şekilde yaralanan bir mahalle bekçisi de ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Polise bıçakla koştu: Sonucu ağır oldu: Vuruldu ama yine de pes etmedi - Resim: 6

Polis ekiplerince yapılan kimlik tespitinde, hastanede tedavi altına alınan şüphelinin S.Ş. (45) olduğu belirlendi. Şüphelinin yapılan sorgulamasında 'kasten yaralama' ve 'gasp' başta olmak üzere çeşitli suçlardan çok sayıda kaydının bulunduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı inceleme devam ediyor.

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Polise bıçakla koştu: Sonucu ağır oldu: Vuruldu ama yine de pes etmedi - Resim: 7
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