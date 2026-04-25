Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamada yeni şehir hastaneleri yapılacağını söyledi. Şu ana kadar 27 şehir hastanesi yapıldığını belirten Memişoğlu 12 tanesinin ise inşaat aşamasında olduğunu söyledi. Memişoğlu ayrıca hiçbir hastaneyi satmayı planlamadıklarını belirtti.

Bakan Memişoğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

“Şimdiye kadar 27 tane şehir hastanesi yaptık. Ordu da bitti, o da en kısa zamanda hasta kabulüne başlayacak. 12 tanesi de inşa aşamasında. Trabzon, Şanlıurfa, Samsun ve Rize'yi de bu sene içerisinde yetiştireceğiz. Bunlar bin yataklı hastaneler. Sancaktepe Şehir Hastanesinin inşaatı da devam ediyor. Planladıklarımız da var.

İzmir'de, Tokat'ta ve Konya'da planlanıyor. Bostancı'da FSM'nin inşaatı başladı. Bakırköy Sadi Konuk'un yenilenmesi var. Baktığınız zaman 2027'de bitireceğimiz hastane sayısı 117 tane. Türkiye, sağlıkta dönüşümde 2003'den beri AK Parti ile büyük bir yenilenme yaptı. 971 devlet hastanesinin 794'ü yeni yapıldı. 184 bin tuvaletli banyolu hasta odamız var. 270 binden fazla da yatak kapasitemiz var.”

"HİÇBİR HASTANEMİZİ SATMIYORUZ"

“Son zamanlarda 'sağlık arazileri satılıyor' iddiası var. Biz hiçbir hastanemizi satmıyoruz. Atıl kalmış, kullanılmayan yerlerle ilgili tasarrufta bulunduk. Bununla ilgili bir çalışma var. Bunların bir kısmını evet değerlendireceğiz.”

RANDEVU BEKLEYEN HASTA SAYISI DÜŞTÜ

“2024'ün sonundan itibaren 4 milyon kadar vatandaşımız randevu bulamıyordu. Biz hem atamalarımızı buna göre planladık, hem de cihaza bağlı polikliniklere büyük bir yatırım yaptık. Şu anda randevu bekleyen hasta sayımız 400 bine düştü. Bazı branşlarda hiç yok bazı branşlarda da randevu sorunu yakında halletmiş olacağız. Randevu sorunu yok dememin sebebi yok, çünkü aile hekimine gittiğinizde gerçekten problem varsa oradan randevu alabiliyorsunuz. Ben şunu söylemek istiyorum, önce aile hekiminize gidin. Aile hekimi öncelikle gidilmesi gereken hekim olmalı.”