Şehir hastanesi müteahhitlerine 2026’nın ilk ayında da fahiş ödeme yapıldı. Halk sağlığının korunması projesi kapsamında Ocak’ta 18,4 milyar TL kaynak kullanan bakanlığın kasasından 18 şehir hastanesi için 22,2 milyar TL çıktı.

KESENİN AĞZI AÇILDI

Kamu Özel İşbirliği Modeli (KÖİ) ile yapılan 2025 yılında 111 milyar 100 milyon 278 bin TL ödeme yapılan şehir hastaneleri için 2026 yılının henüz ilk ayında kesenin ağzı açıldı.

Birgün’den Mustafa Bildirici’nin haberine göre; KÖİ kapsamında inşa edilen şehir hastaneleri, Sağlık Bakanlığı bütçesini derinden etkiledi. Sağlık Bakanlığı’nın Ocak 2026’ya yönelik mali verileri, şehir hastaneleri için ödenen paranın büyüklüğünü gözler önüne serdi.

17 kentte yer alan 18 şehir hastanesi için müteahhitlere, Ocak 2026’da ödenen tutar ortaya çıktı.

“Kamu Özel İş Birliği Modeli ile yapılan sağlık tesislerine yönelik faaliyetler” adı altında Bakanlığın 2026 yılının ilk ayında kullandığı toplam kaynak, 22 milyar 223 milyon 102 bin TL olarak kaydedildi.

22,2 MİLYAR MÜTEAHHİTTE, 18 MİLYAR HALK SAĞLIĞI

Şehir hastaneleri için 22,2 milyar TL’lik kaynak ayıran Sağlık Bakanlığı’nın, “Halk sağlığının korunması faaliyetleri” kapsamında yaptığı harcama 18 milyar 486 milyon 704 bin TL’de kaldı.

Şehir hastaneleri için harcanan paranın altında kalan ödeme kalemlerinden bazıları şu şekilde oldu;

• Bağımlılıkla mücadele: 1 milyar 841 milyon TL

• Aile hekimliği hizmetleri: 11 milyar 239 milyon TL

• Acil sağlık hizmetleri: 342 milyon 915 bin TL

• Ruh sağlığı hizmetleri: 50 bin 272 TL

• Ağız ve diş sağlığı hastanesi hizmetleri: 3 milyar 617 milyon TL