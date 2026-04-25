Yeniçağ TV’de Gülay Tunçel’in canlı yayın konuğu olan ekonomist Bayram Başaran, Türk lirasının şu anki değerinin tamamen suni olduğunu savunarak, dövizin olması gereken gerçek seviyeyi açıkladı.
Ünlü ekonomist baklayı ağzından çıkardı: Doların geleceği seviyeyi açıkladı
Türkiye ekonomisindeki kur baskısı ve enflasyon verileri arasındaki makas açılırken, ünlü ekonomist Bayram Başaran’dan gündemi sarsacak bir çıkış geldi. Doların gerçek değerinin 70 TL olduğunu söyleyen Başaran, “Mayıs’ta kur şoku olabilir. Böyle bir beklenti piyasalarda var” dedi.Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Farklı ekonomik parametreler üzerinden yapılan hesaplamaların tek bir noktaya işaret ettiğini belirten Bayram Başaran, mevcut enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmamasının kuru da doğrudan etkilediğini ifade etti.
Başaran, "Şu an dövizin çok daha yukarılarda olması gerekiyor. Hesaplamalarımıza göre ortalamanın 70-72 lira bandında olması lazım. Ancak gerçek enflasyon açıklanmadığı için Türk lirası kur baskısıyla suni olarak değerli gösteriliyor" dedi.
Türk lirasının yapay bir şekilde güçlü tutulmasının ekonomiye ağır faturalar çıkardığını vurgulayan Başaran, bu durumun yerli üreticiyi "satamaz hale" getirdiğini söyledi.
İç piyasadaki malların döviz bazında pahalı kalması nedeniyle üretimin durma noktasına geldiğini belirten ekonomist, şu tehlikeye dikkat çekti:
"Her şeyin sunisi kötüdür, doğalı ve gerçeği iyidir. Siz lirayı suni olarak değerli gösterdiğinizde içerideki mal pahalı kalıyor, üretim yapamıyorsunuz ve mal satamıyorsunuz. Bu sefer ne oluyor? Dışarıdan mal akmaya başlıyor, ithalat patlıyor."
Türkiye’nin mevcut ekonomi yönetiminde gerçek rakamlardan uzaklaşıldığını savunan Bayram Başaran, ekonomik dengelerin yeniden kurulması için şeffaflık vurgusu yaptı.
"Gerçek maalesef Türkiye’de yansıtılmıyor" diyen Başaran, kurun baskılanmasının uzun vadede üretim ekonomisine ve ihracat pazarlarına kalıcı zararlar verebileceğinin altını çizdi.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.