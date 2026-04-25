25 Nisan 2026 Cumartesi
Anasayfa Spor TFF 2. Lig'de play-off'a kalan takımlar ve eşleşmeler belli oldu

TFF 2. Lig’de bugün oynanan maçların ardından play-off eşleşmeleri netleşti; 1. Lig’e yükselecek son iki takım için kritik mücadeleler başlıyor.

İki grupta 37 takımın mücadele ettiği TFF 2. Ligde Beyaz Grup’ta Batman Petrolspor, Kırmızı Grup’ta ise Bursaspor’un ardından 2 ekip daha play-off’tan 1. Lig’e yükselecek.

BEYAZ GRUP'TA KÜME DÜŞENLER

19 takımlı Beyaz Grup’ta Bucaspor 1928, Karaman FK, Kepezspor ve Beykoz Anadoluspor’un küme düşmesi kesinleşmişti.

BEYAZ GRUP'TA PLAY-OFF'A KALAN TAKIMLAR

Bugün oynanan maçların ardından Muğlaspor, Elazığspor, Adana 01 FK ve Şanlıurfaspor play-off’a kaldı.

KIRMIZI GRUP

Bursaspor’un 1. Lig’e yükseldiği Kırmızı Grup’ta Mardin 1969, Aliağa Futbol ve Muşspor play-off’u garantilemişti.

Kahramanmaraş İstiklalspor ise Somaspor karşısında aldığı galibiyetle play-off’a kalan son takım oldu.

KIRMIZI GRUP'TA KÜME DÜŞENLER

Grupta maçlara çıkmayan Yeni Malatyaspor ve Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu’nun yanı sıra Adanaspor’un küme düşmesi daha önce kesinleşmişti.

TFF 2. LİG PLAY-OFF TARİHİ

Play-off’ta ilk maçlar 30 Nisan Perşembe, ikinci müsabakalar 4 Mayıs Pazartesi, finaller ise Kırmızı Grup’ta 9 Mayıs Cumartesi, Beyaz Grup’ta 10 Mayıs Pazar günü oynanacak.

EŞLEŞMELER

BEYAZ GRUP

Muğlaspor-Şanlıurfaspor
Elazığspor-Adana 01 FK

KIRMIZI GRUP

Mardin 1969 Spor-K.Maraş İstiklal
Muş Spor-Aliağa FK

