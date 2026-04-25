İki grupta 37 takımın mücadele ettiği TFF 2. Ligde Beyaz Grup’ta Batman Petrolspor, Kırmızı Grup’ta ise Bursaspor’un ardından 2 ekip daha play-off’tan 1. Lig’e yükselecek.
TFF 2. Lig'de play-off'a kalan takımlar ve eşleşmeler belli oldu
TFF 2. Lig’de bugün oynanan maçların ardından play-off eşleşmeleri netleşti; 1. Lig’e yükselecek son iki takım için kritik mücadeleler başlıyor.İbrahim Doğanoğlu
BEYAZ GRUP'TA KÜME DÜŞENLER
19 takımlı Beyaz Grup’ta Bucaspor 1928, Karaman FK, Kepezspor ve Beykoz Anadoluspor’un küme düşmesi kesinleşmişti.
BEYAZ GRUP'TA PLAY-OFF'A KALAN TAKIMLAR
Bugün oynanan maçların ardından Muğlaspor, Elazığspor, Adana 01 FK ve Şanlıurfaspor play-off’a kaldı.
KIRMIZI GRUP
Bursaspor’un 1. Lig’e yükseldiği Kırmızı Grup’ta Mardin 1969, Aliağa Futbol ve Muşspor play-off’u garantilemişti.
Kahramanmaraş İstiklalspor ise Somaspor karşısında aldığı galibiyetle play-off’a kalan son takım oldu.
KIRMIZI GRUP'TA KÜME DÜŞENLER
Grupta maçlara çıkmayan Yeni Malatyaspor ve Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu’nun yanı sıra Adanaspor’un küme düşmesi daha önce kesinleşmişti.
TFF 2. LİG PLAY-OFF TARİHİ
Play-off’ta ilk maçlar 30 Nisan Perşembe, ikinci müsabakalar 4 Mayıs Pazartesi, finaller ise Kırmızı Grup’ta 9 Mayıs Cumartesi, Beyaz Grup’ta 10 Mayıs Pazar günü oynanacak.
EŞLEŞMELER
BEYAZ GRUP
Muğlaspor-Şanlıurfaspor
Elazığspor-Adana 01 FK
KIRMIZI GRUP
Mardin 1969 Spor-K.Maraş İstiklal
Muş Spor-Aliağa FK