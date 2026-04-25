SGK uzmanı Emin Yılmaz net rakam verdi: Emeklilerin maaşı o rakama gelecek
Emeklilikte yeni formüller netleşiyor: Milyonların beklediği zam oranlarında kritik eşik aşılırken, sosyal güvenlikte yeni destek paketleri ve yaş düzenlemeleri için takvim daralıyor.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz’ın verilerle ortaya koyduğu tablo, hem emekliler hem de ev hanımları için kritik bir dönemeçte olduğumuzu gösteriyor.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz’ın açıklamaları, emeklilik sisteminde hem mevcut emeklileri hem de gelecekte emekli olmayı bekleyenleri nelerin beklediğini net bir şekilde ortaya koyuyor.
Yılmaz’ın verilerle desteklediği analizler, özellikle Temmuz ayı maaş zamları ve ev hanımlarına yönelik yeni modeller üzerinde yoğunlaşıyor.
Emekli Maaşlarında "Sıfır Zam" Riski ve Çözüm Formülü
Temmuz ayında yapılacak artışlarla ilgili net rakamlar veren Emin Yılmaz, enflasyon farkının bir "zam" olmadığının altını çiziyor.
Emin Yılmaz katıldığı programda eb düşük emekli maaş tahmini için: "yüzde 17,07 üzerinden enflasyon tahminini yapabiliyoruz. En düşük emekli maaşı şu anda 20.000 lira; eğer bu kriter uygulanırsa rakam 23.414 liraya çıkacak." ifadelerini kullandı.
Yasal Düzenleme Vurgusu: Yılmaz, kök aylığı düşük olanlar için uyarısını şöyle dile getiriyor: "Kök aylığı 17.083 TL altında olanlar sıfır zamla karşı karşıya geleceğinden dolayı, yasal bir düzenleme yapılırsa bu rakamın 23.000 liraya yükseleceğini tahmin ediyorum."
Ev Hanımlarına "Aile ve Gençlik Bankası" Desteği
Ev hanımlarının emeklilik sürecinde devletin üstleneceği role değinen Yılmaz, bu sürecin finansal altyapısının hazır olduğunu belirtiyor.
Devlet Katkısı
"İsteğe bağlı sigorta priminin üçte birlik kısmını hazine karşılayacak. Bu destek, dijital bir banka olan Aile ve Gençlik Bankası üzerinden hayata geçecek."
Maddi Kazanç
Sistemin ev hanımlarına sağlayacağı avantajı şu sözlerle özetliyor: "Eğer teşvik gelirse, ev hanımı 10.899 liralık primin 7.266 lirasını ödeyecek. Geri kalan 3.633 lira cebinde kalacak; bu da yıllık bazda 43.596 liralık bir avantaj demek."
Sosyal Güvenlikte "Hakkaniyet" ve Yaş Dengesi
EYT sonrası ortaya çıkan tabloyu değerlendiren Yılmaz, 8 Eylül 1999 tarihinden sadece bir gün sonra işe girenlerin yaşadığı durumu "hakkaniyet" üzerinden eleştiriyor.
Bir Günlük Farkın Bedeli
"Gece vardiyasında çalıştınız veya bir gün sonra işe girdiniz... Otomatik olarak yaş haddi kadınlarda 20 sene, erkeklerde ise yaklaşık 17 sene ertelenmiş oluyor. Bir günle 17-20 yıla varan bu durumun hakkaniyet açısından bir haksızlık olduğu söyleniyor."
Yaşam Süresi Analizi Emeklilik yaşının yükselmesini ortalama ömürle kıyaslayan Yılmaz, "Kadınlarda 80, erkeklerde 75 yaş ortalama ömür deniyor. 65 yaşında emekli olursam, 20 yıl prim ödeyip sadece 10-15 yıl maaş alabiliyorum. İnsanlar en azından ödediği prim kadar emekli maaşı alıp hayatını idame ettirmek istiyor," diyerek sistemdeki beklentiyi özetliyor.
Kademeli Emeklilikte Beklenti Seviyesi
Pek çok kişinin beklediği kademeli emeklilik düzenlemesi hakkında ise Yılmaz, temkinli bir iyimserlik sunuyor:
"Bununla ilgili biraz daha olgunlaşması lazım, şu an bir çalışma yok gibi. Ancak kademe isteyen sivil toplum örgütleri sürekli bastırıyor. Seçim üzerinde belki bir şansları olabilir diye düşünüyorum."