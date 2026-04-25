Anasayfa Ekonomi IBAN'da bu hatayı yapan parasını kaybediyor: Hapis bile yatabilirsiniz

Hesabınıza tanımadığınız birinden para gelirse sakın 'iade' butonuna basmayın. İyi niyetli vatandaşları 'kara para durağı' olarak kullanan şebekeler, binlerce kişiyi ağır ceza mahkemeleriyle karşı karşıya bıraktı.

Gülsüm Hülya Sundu Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Türkiye genelinde 300 binden fazla kişiyi doğrudan ilgilendiren "IBAN kiralama" ve "sehven gönderim" operasyonlarına karşı yargıdan son dakika uyarısı geldi. 2026 yılı itibarıyla uzlaşma kapsamından çıkarılan bu suçlarda, "Haberim yoktu" savunması artık sanıkları kurtarmaya yetmiyor.

Dijital dolandırıcılık yöntemleri evrilmeye devam ederken, yargı paketlerine de giren yeni nesil "IBAN dolandırıcılığı" masum vatandaşları ağır ceza mahkemeleriyle karşı karşıya bırakıyor. Özellikle ek gelir arayan gençler ve iyi niyetli vatandaşlar, farkında olmadan devasa bir kara para aklama mekanizmasının dişlisi haline getiriliyor.

Dolandırıcıların son dönemdeki en favori yöntemi "hatalı işlem" senaryosu. Mağdurun hesabına belirli bir miktar para gönderen şüpheliler, kısa süre sonra mağdura ulaşarak; "Kiramı gönderecektim, yanlışlıkla sizin IBAN'ınızı yazmışım. Lütfen şu hesaba iade eder misiniz?" diyerek üçüncü bir kişiye ait IBAN numarası veriyor.

Parayı gönderen kişi ile paranın iade edildiği kişi farklıysa, sistem otomatik olarak sizi "parayı aklayan durak hesap" olarak işaretliyor. Bu durum, 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası öngören "Suç Gelirlerinin Aklanması" suçuna iştirak olarak değerlendiriliyor.

Sosyal medya platformları üzerinden "Evden çalışarak para kazanın" veya "Hesabınızı günlük kiralayın" ilanlarıyla yayılan ağ, adliyeleri kilitledi. 2026 yılı yargı verilerine göre, IBAN'ını başkasına kullandırdığı tespit edilen kişi sayısı rekor seviyeye ulaştı.

Yeni düzenlemeyle birlikte bu suçlar artık "Nitelikli Dolandırıcılık" kapsamında değerlendiriliyor ve 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılıyor. Daha da önemlisi, bu suçlar artık uzlaşma kapsamından çıkarıldığı için tarafların parayı geri ödemesi de cezayı ortadan kaldırmıyor.

Uzmanlar, şüpheli para transferlerine karşı şu adımların hayati önem taşıdığını vurguluyor:

Doğrudan İade Yapmayın: Hesabınıza tanımadığınız birinden para geldiğinde, size verilen başka bir IBAN’a asla transfer yapmayın.

Bankaya Talimat Verin: Bankanızı arayarak işlemin reddini ve paranın geldiği kaynağa (gelen hesaba geri gidecek şekilde) iade edilmesini talep edin.

Açıklama Satırını Boş Bırakmayın: Tüm transferlerde ödeme amacını (kira, borç, ürün alımı vb.) detaylıca yazarak kendinizi güvence altına alın.

Yargı kaynakları, 2026 yılı içinde bu dosyaların hızla karara bağlanacağını ve "bilmiyordum" beyanının cezai sorumluluğu kaldırmayacağını hatırlatarak vatandaşları dijital ayak izlerine dikkat etmeye çağırıyor.

