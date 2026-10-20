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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Ayazağa'daki projeye ilişkin açıklamaları üzerinden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef aldı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kurum, Özel'in projeye yönelik iddialarını reddederek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) de süreçte sorumluluğu bulunduğunu savundu.

Kurum, Özel'e yönelik açıklamasına şu sözlerle başladı:

"Ayazağa’daki acılar üzerinden siyaset yapıyorsun ama söylediğin her şey yalan! Hem İBB’nin projeye ortak olduğundan haberin yok, hem de belediyelerinizin sorumluluklarından."

"PROJE 2022'DE İBB'NİN ONAYIYLA HAYATA GEÇTİ"

Ayazağa'daki projeye dere yatağında imar izni verildiği yönündeki eleştirilere yanıt veren Kurum, projenin Sarıyer Belediyesi'nin teklifi ve İBB'nin onayıyla gerçekleştirildiğini ileri sürdü.

Kurum, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Ayazağa'da 'dereye imar izni verildi' dediğiniz proje, Sarıyer Belediyesi’nin teklifiyle, 2022’de İBB’nin onayıyla hayata geçmiştir."

"İBB'NİN 1,1 MİLYAR TL SATIŞ BEDELİ VE 4 BİN 4 METREKARE İNŞAAT ALANI PAYI VAR"

Projedeki mali ve fiziki paylara ilişkin bilgiler de paylaşan Kurum, İBB'nin projeye doğrudan ortak olduğunu belirtti. Bakan Kurum, "Bu projede İBB'nin 1,1 milyar TL satış bedeli ve 4.004 m² inşaat alanı payı vardır. Yani İBB projeye doğrudan ortaktır" dedi.

"950 HAK SAHİBİNİN MAĞDURİYETİNİ GİDERMEK İÇİN DAHİL OLDUK"

Bakanlığın projeye hangi gerekçeyle müdahil olduğunu da açıklayan Kurum, inşaat ruhsatı sürecinin uzaması nedeniyle yüzlerce kişinin mağduriyet yaşadığını savundu. Kurum, "Bakanlığımızın sürece dahil olmasının tek nedeni de Sarıyer Belediyesi'nin inşaat ruhsat sürecini uzatması nedeniyle mağdur olan 950 hak sahibinin sorununun çözülmesi içindir" ifadelerini kullandı.

DERE ISLAHI İÇİN BELEDİYELERİ İŞARET ETTİ

Bölgedeki derenin ıslah edilmesi ve dere üzerindeki yapıların kaldırılması konusuna da değinen Kurum, bu çalışmaların yerel yönetimlerin sorumluluğunda olduğunu belirtti. Kurum, "Ayrıca bölgedeki derenin ıslahı, dere üzerindeki yapıların yıkılması tamamen belediyelerin sorumluluğundadır" dedi.

"BELEDİYELERİNİZDEKİ İŞ BİLMEZLİKLERİNİ BU YALANLARINIZLA ÖRTEMEYECEKSİNİZ"

Özgür Özel'e yönelik eleştirilerini sürdüren Kurum, açıklama yapılmadan önce ilgili kurumlardan bilgi alınması gerektiğini söyledi.

Kurum, paylaşımını şu sözlerle tamamladı:

"Tavsiyem, bir şeyi açıklamadan önce ilgililerine sorun, sonra böyle komik duruma düşüyorsunuz. Ha sordunuz da yine de algı için bu iftiraları atıyorsanız; açık açık söyleyelim; boşuna uğraşmayın! Belediyelerinizdeki iş bilmezliklerini, yolsuzluklarını bu yalanlarınızla örtemeyeceksiniz!"