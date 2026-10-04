Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Türkiye, Milli Uzay Programı kapsamında yeni bir aşamaya geçmeye hazırlanıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Antalya’da düzenlenecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi öncesinde Türkiye’nin Ay Misyonu, milli uydu projeleri ve Somali’de kurulacak uzay limanına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Antalya’da gerçekleştirilen Bakanlar ve Parlamenterler Toplantısı’nın ardından konuşan Kacır, 5-9 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Uluslararası Uzay Kongresi’ne 111 ülkeden 12 binden fazla kişinin katılacağını söyledi. Kongrede 40’tan fazla astronotun da yer alacağını belirten Kacır, organizasyonun Türkiye’de ilk kez gerçekleştirileceğini ifade etti.

40’TAN FAZLA ASTRONOT ANTALYA’YA GELİYOR

Uzayın geleceğinden bilim ve teknoloji politikalarına kadar birçok konunun ele alınacağı kongre için 8 binden fazla bilimsel makale başvurusu yapıldı.

Kacır, organizasyonun bilimsel çalışmaların yanı sıra uzay teknolojileri alanındaki şirket ve girişimleri de bir araya getireceğini belirterek, büyüklüğü 600 milyar doları aşan küresel uzay ekonomisinin geleceğinin Antalya’da konuşulacağını kaydetti.

TÜRKİYE’NİN UZAY ÇALIŞMALARINI ANLATTI

Türkiye’nin Milli Uzay Programı kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalara değinen Kacır, Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever’in insanlı uzay misyonlarını hatırlattı.

Gezeravcı’nın Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 13, Atasever’in ise yörünge altı uçuşunda 7 bilimsel deney gerçekleştirdiğini belirten Kacır, Türk bilim insanlarının uluslararası uzay çalışmalarına daha fazla dahil edilmesinin hedeflendiğini söyledi.

UYDU TEKNOLOJİLERİNDE YENİ PROJELER GELİYOR

Kacır, İMECE ile Türkiye’nin metre altı çözünürlükte görüntüleme uydusu geliştirebilen ülkeler arasına girdiğini, TÜRKSAT 6A ile de kendi haberleşme uydusunu geliştirebilen 11 ülkeden biri olduğunu ifade etti.

Uydu teknolojilerinde yüzde 80’in üzerinde yerli üretim kabiliyetine ulaşıldığını belirten Kacır, İMECE-2 ve İMECE-3 projelerinin yanı sıra TÜRKSAT 7A’nın da Türkiye’nin kendi imkanlarıyla geliştirilip üretileceğini açıkladı.

2027’DE AY’A GİDİYORUZ

Türkiye’nin uzay programındaki en dikkat çekici hedeflerden biri ise 2027’de gerçekleştirilecek Ay Misyonu olacak.

Kacır, Türk mühendisler, bilim insanları ve araştırmacıların çalışmalarıyla geliştirilen ve yüzde 87 yerlilik oranına sahip uzay aracının 2027’nin ilk aylarında Ay’a gönderileceğini açıkladı.

Kacır, şunları söyledi:

“2027 yılı Türkiye'nin Ay Misyonu'nu gerçekleştirdiği bir sene olacak. Ve 2027'nin ilk aylarında yine Türk mühendislerin, çalışma arkadaşlarımızın, bilim insanlarımızın, araştırmacılarımızın birlikte ortaya koydukları gayret neticesinde yüzde 87 yerlilik oranıyla üretmiş olduğumuz Ay uzay aracını inşallah Ay'a göndereceğiz.”

Misyonun başarıyla gerçekleştirilmesi halinde Türkiye’nin, Ay’a kendi geliştirdiği ve ürettiği uzay aracıyla erişebilen 9 ülkeden biri olacağını belirten Kacır, aracın ilk aşamada Ay’ın çevresinde uydu görevi yapacağını ve yüzeye ilişkin araştırmalar gerçekleştireceğini söyledi.

Milli hibrit roket teknolojisinin de bu görev kapsamında derin uzayda test edilmesi planlanıyor.

SOMALİ’DE UZAY LİMANI

Türkiye’nin bir diğer önemli projesinin Somali’de kurulacak uzay limanı olduğunu belirten Kacır, Ekvator’a yakın konumun uzaya daha düşük maliyetle erişim açısından avantaj sağlayacağını ifade etti.

Projenin nihai hedefinin Türkiye’nin kendi roketleriyle, kendi ürettiği uzay araçlarını kendi uzay limanından fırlatabilmesi olduğunu kaydeden Kacır, böylece Türkiye’nin uzaya bağımsız erişim sağlayabilen az sayıdaki ülkeden biri olmasının amaçlandığını söyledi.

ODTÜ’YE UZAY TEKNOPARKI

Uzay çalışmalarında yetişmiş insan kaynağının artırılmasına yönelik projelere de değinen Kacır, Ankara’daki ODTÜ yerleşkesinde bir uzay teknoparkı kurulacağını açıkladı.

Kongre kapsamında ayrıca ilk kez ortak bir deklarasyon yayımlanacak. “Antalya Deklarasyonu” ile uzayın barışçıl amaçlarla kullanılması, uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi ve uzay çalışmalarından elde edilen kazanımların insanlığın yararına sunulmasına yönelik ortak bir perspektif ortaya konulması hedefleniyor.