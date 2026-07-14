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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği hakkında yürütülen soruşturmayla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gürlek, gündemdeki soruşturmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“MASAK RAPORLARI İNCELENİYOR, SORUŞTURMA GENİŞLEYEBİLİR”

Ahbap Derneği soruşturmasına ilişkin konuşan Bakan Gürlek, soruşturmanın gizlilik kapsamında sürdüğünü belirtti.

Gürlek açıklamasında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda çalışmaların devam ettiğini ifade ederek, MASAK raporlarının incelendiğini ve soruşturmanın genişleyebileceğini söyledi.

Bakan Gürlek, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Şu an soruşturma devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyonlar yürütülüyor. MASAK raporları inceleniyor. Soruşturma genişleyebilir.”

HALUK LEVENT AÇIKLAMASI

Adalet Bakanı Gürlek, Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Gürlek, daha önce yurt dışı çıkış yasağı uygulandığını belirttiği Haluk Levent’in, kaçma girişimi olduğu gerekçesiyle pazar günü gözaltına alındığını ifade etti.

MUHSİN YAZICIOĞLU SORUŞTURMASI HAKKINDA KONUŞTU

Bakan Gürlek, açıklamalarında Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyetin hayatını kaybettiği helikopter kazası soruşturmasına da değindi.

Soruşturmanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürüldüğünü belirten Gürlek, yeni gözaltılar olduğunu söyledi.

Gürlek, gözaltına alınanlar arasında emekli askerlerin bulunduğunu ifade ederken, soruşturmada FETÖ ile iltisaklı kişilerin olup olmadığı yönündeki soruya ise “Evet, var” yanıtını verdi.