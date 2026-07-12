Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in eşi Elif Gülşah Gürlek’e yönelik eylem hazırlığı iddiası üzerine yürütülen soruşturmada iki kişi tutuklandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, CİMER’e yapılan bir başvuru üzerine harekete geçildi.

CİMER İHBARI SÜRECİ BAŞLATTI

İhbarı yapan kişi, yurt dışına bilet alan iki kişinin konuşmalarını duyduğunu ve bu kişilerin Elif Gülşah Gürlek’in adını anarak Google Haritalar üzerinden bir konumu incelediklerini ifade etti. Şüphelilerin Süzer Plaza’nın açık adresini not aldığı ve bölgeye giden yolları detaylı şekilde analiz ettiği belirtildi.

Başvurucunun ifadesine göre, şüphelilerin ayrıca silahı plazaya nasıl sokacaklarını tartıştıkları ve talimatın yurt dışından geldiğini söyledikleri aktarıldı.

KİMLİĞİ İHBAR SONRASI NETLEŞTİ

İhbarı yapan kişi, “Gürlek” soyadını duyduktan sonra söz konusu kişinin Adalet Bakanı Akın Gürlek’in eşi olduğunu fark ederek durumu yetkililere bildirdi.

SİLAH VE YÜKLÜ PARA ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekiplerinin yürüttüğü fiziki ve istihbari çalışmalar sonucunda şüpheliler tespit edildi. Şüphelilerden birinin, 18-25 yaş arası gençleri yurt içi ve yurt dışı bağlantılı organize suç örgütlerine yönlendirdiği belirlendi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda iki adet ruhsatsız silah ve bu silahlara ait fişekler ele geçirildi. Ayrıca 3 milyon 206 bin TL nakit paraya da el konulduğu, şüphelinin bu paranın kaynağını açıklayamadığı ifade edildi.

TUTUKLANDILAR

Yapılan incelemelerin ardından gözaltına alınan iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.