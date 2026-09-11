Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret ederek inceleme ve denetlemelerde bulundu. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel tarafından askeri törenle karşılanan Bakan Güler'in beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran da yer aldı.
Bakan Güler’den Kara Kuvvetleri karargâhına ziyaret
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki kuvvet komutanlarıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret etti. Askeri törenle karşılanan Güler, karargâhta inceleme ve denetlemelerde bulundu.
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