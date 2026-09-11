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Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret ederek inceleme ve denetlemelerde bulundu. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel tarafından askeri törenle karşılanan Bakan Güler'in beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran da yer aldı.